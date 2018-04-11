محمد بن زايد: مصر ركيـزة الأمـن العربـي والإقليمي وقوتها من قوة العرب جميعاً

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حرص دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تعزيز العلاقات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ودفعها إلى مستويات أرفع من التعاون والتنسيق وتوحيد الرؤى والمواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بما يحقق أهداف وتطلعات الشعبين الشقيقين في التنمية والازدهار، ويعزز أسس الأمن والاستقرار في المنطقة، مجدداً موقف دولة الإمارات العربية المتحدة، الثابت والراسخ، بالوقوف إلى جانب مصر، وأشار سموه إلى أن مصر كانت وستظل ركيزة أساسية لمنظومة الأمن العربي والإقليمي، وأن قوتها من قوة العرب جميعاً.

جاء ذلك خلال استقبال عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق في قصر الاتحادية بالقاهرة مساء أمس.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعبدالفتاح السيسي العلاقات الأخوية الراسخة وسبل تنميتها ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة العربية، تستدعي مواصلة التنسيق والتعاون بين الدول العربية لبلورة مواقف وسياسات موحدة للتصدي للتحديات التي تواجهها المنطقة، سواء ما يتعلق منها بالخطر الذي تشكله جماعات التطرف والإرهاب والعنف والقوى التي تدعمها أو ما يتعلق بتدخلات بعض القوى الإقليمية في الشؤون العربية وكيفية التعاطي معها والتعامل مع الأزمات المشتعلة في المنطقة، بما يعزز الأمن القومي العربي، ويحقق التنمية والاستقرار لكل شعوب المنطقة.

وناقش الجانبان التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والتنموية والاقتصادية والاستثمارية وسبل مواصلة تطوير هذا التعاون بما ينسجم وطموحات قيادتي البلدين وشعبيهما في الدفع بالعلاقات الأخوية إلى آفاق أرحب وبما يحقق مصالحهما المشتركة.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء الرئيس المصري بفوزه بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت مؤخراً ونيله ثقة الشعب المصري لقيادة مصر لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والتنمية والإنجاز واعتبر أن المشاركة الشعبية الكبيرة في الانتخابات تؤكد التفاف الشعب المصري الشقيق حول قيادته الحكيمة وتأييده لكل الجهود التي تقوم بها لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لمصر وشعبها.

وأعرب سموه عن تمنياته للرئيس السيسي بمزيد من التوفيق والنجاح في جهوده الكبيرة لمواصلة مسيرة التنمية والبناء، بما يحقق تطلعات الشعب المصري الشقيق في الازدهار والرخاء ونقل إليه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لمصر وشعبها كل خير وتقدم ونماء.

من جانبه رحب الرئيس المصري بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مصر.. معرباً عما تكنه مصر قيادة وشعباً من تقدير كبير لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأشاد بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين.

وأكد عبدالفتاح السيسي حرص مصر على مواصلة الارتقاء بأطر التعاون المشترك مع الإمارات في شتى المجالات وأشار إلى أن العلاقات بين الإمارات ومصر تمثل نموذجاً مثالياً للتعاون الاستراتيجي البناء بين الدول العربية منوهاً في هذا الإطار بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة الفعالة في تعزيز العمل العربي المشترك.

وحمل الرئيس المصري خلال اللقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات وشعبها اضطراد التقدم والازدهار.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أن العلاقات الإماراتية ــ المصرية تقوم على أسس متينة وقوية وتأتي في إطار خدمة القضايا العربية السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية وتعد صمام أمان بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء في مواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة.

ودعا الجانبان في ختام لقائهما إلى العمل المشترك في سبيل الحفاظ على وحدة وسيادة الدول التي تواجه الأزمات وصون مقدرات شعوبها ودعم التنمية والبناء فيها.. وأكدا أهمية التعاون وتضافر جهود المجتمع الدولي والدول العربية للتصدي لآفة الإرهاب والتطرف وخاصة ما يتعلق بوقف تمويل الجماعات الإرهابية وتزويدها بالمقاتلين والأسلحة وتوفير الملاذ الآمن والغطاءين السياسي والإعلامي لها.

وصول

وقد وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس إلى القاهرة في زيارة عمل لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وفي استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار في مطار القاهرة الدولي رحب الرئيس المصري بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتبادلا الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

يرافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفد يضم معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وجمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية.