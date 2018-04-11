عبدالله بن زايد يبحث التعاون مع الغابون وبلغاريا وسانت كيتس ونيفيس

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي تعزيز العلاقات مع الغابون وبلغاريا وسانت كيتس ونيفيس وسبل تطويرها في العديد من المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، كلاً على حدة، نويل نيلسون ميسون وزير خارجية الغابون، وإيكاتيرينا زاخاريفا نائبة رئيس وزراء بلغاريا للإصلاح القضائي وزيرة الخارجية، وتيموثي هاريس رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس.

وتبادل سموه مع الضيوف وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى أن مثل هذه الزيارات المهمة من شأنها أن تسهم في تنمية علاقات التعاون المشترك في العديد من المجالات.

وقد وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وتيموثي هاريس رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة اتحاد سانت كيتس ونيفيس بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما.

كما أكد نويل نيلسون ميسون وزير خارجية الغابون أهمية هذه الزيارة في تعزيز علاقات التعاون المشترك وتنمية أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.

وأشاد بالمكانة الرائدة لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدا أنها تمتلك تجربة تنموية متقدمة تعد نموذجاً يحتذى لمختلف دول العالم.

وقد وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ونويل نيلسون ميسون اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة الغابون بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما.

من جانبها، أشادت إيكاتيرينا زاخاريفا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات حاليا على المستويين الإقليمي والدولي مؤكدة على العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط دولة الإمارات وبلغاريا والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين. وقد وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وإيكاتيرينا زاخاريفا نائبة رئيس وزراء بلغاريا للإصلاح القضائي وزيرة الخارجية على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزراة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات ووزارة خارجية بلغاريا. واتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم خلال الفترة المقبلة بشأن الاعتراف المتبادل برخص القيادة الصادرة من وزارة الداخلية في البلدين.

دوق وستمنستر

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس هيو ريتشارد لويس غروفنرن دوق وستمنستر في المملكة المتحدة. وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - استعراض علاقات الصداقة والتعاون وسبل تعزيزها وتطويرها وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة هيو ريتشارد لويس غروفنرن دوق وستمنستر في المملكة المتحدة، مؤكدا الحرص على تنمية آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وتعزيز أوجه التعاون المشترك.

من جانبه، أكد غروفنرن الحرص على تعزيز علاقات التعاون المشترك والصداقة مع الإمارات مشيدا بالمكانة الرائدة والسمعة المتميزة التي تحظى بها الدولة إقليميا ودوليا.