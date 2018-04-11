محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة تُــولي العلاقات مع جورجيا أهمية كبيرة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تولي العلاقات مع جمهورية جورجيا أهمية كبيرة وتعمل على توسيعها سواء على المستوى السياسي أو المستويات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية وغيرها بما يحقق الطموحات التنموية المشتركة للبلدين الصديقين.

وأشار سموه لدى استقباله جيورجي مارغفيلاشفيلي رئيس جمهورية جورجيا أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية جورجيا تشهد تنامياً مستمراً على المستويات كافة وحرصاً مشتركاً من قيادتي البلدين على دفع هذه العلاقات إلى الأمام بما يصب في مصلحة شعبيهما الصديقين.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وجيورجي مارغفيلاشفيلي رئيس جمهورية جورجيا علاقات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بزيارة الرئيس جيورجي مارغفيلاشفيلي والوفد المرافق له إلى الدولة، معرباً سموه عن ثقته في أن يكون للزيارة تأثيرها الإيجابي الكبير في العلاقات بين البلدين الصديقين وتحقيقها الاستثمار الأمثل لمقومات وفرص التعاون، ما يزيد من تعميق المصالح المشتركة في المجالات كافة.

وعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء عن تقديره لحرص الرئيس جيورجي مار غفيلاشفيلي على تطوير العلاقات الإماراتية - الجورجية.

وأكد سموه أنه رغم التطور الملموس في العلاقات الإماراتية ــ الجورجية خلال السنوات الماضية خاصة على المستوى الاقتصادي، فإن هذه العلاقات تملك الكثير من المقومات التي ترفع سقف طموحاتنا حول حاضرها ومستقبلها، مشيراً إلى أن السنوات المقبلة ستشهد نقلات مهمة ونوعية في الروابط بين البلدين خاصة في ظل حرص واهتمام قيادتي البلدين على الدفع بها إلى الأمام.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية جورجيا وإمكانات وسبل تطويرها في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والثقافية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين. كما بحث الجانبان المستجدات والتطورات الإقليمية في المنطقة والعالم وتبادلا وجهات النظر حولها.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء سعي البلدين إلى تنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية وغيرها من أوجه التعاون الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما شددا على أهمية مضاعفة المجتمع الدولي جهود تحقيق السلام والأمان في المنطقة والعالم إضافة إلى ترسيخ مفاهيم التسامح والحوار والتعايش المشترك بين مختلف الشعوب.

وأعرب الرئيس الجورجي عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، مؤكداً أهمية وتميز علاقات الصداقة والتعاون بين بلاده ودولة الإمارات، مشيداً بالنهضة التنموية الحضارية الشاملة التي تشهدها الدولة.

مراسم

وكان جيورجي مارغفيلاشفيلي رئيس جمهورية جورجيا وصل إلى البلاد أمس في زيارة رسمية للدولة. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة، حيث جرت للرئيس الجورجي مراسم استقبال رسمية وعزف السلام الوطني لجمهورية جورجيا الصديقة، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد.

وبعدها صافح جيورجي مارغفيلاشفيلي مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين لرئيس جورجيا.

حضر اللقاء ومراسم الاستقبال كل من سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

كما حضره معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، والدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي، وجاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، واللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، والدكتور جاسم محمد القاسمي سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية جورجيا ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة مجموعة إعمار العقارية.

وحضر اللقاء من الجانب الجورجي، ديمتري كومسيشغيلي نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، وجورجي اباشيشغيلي رئيس الإدارة الرئاسية، ودافيت ركافياشغيلي مساعد الرئيس وسكرتير مجلس الأمن القومي وجورجي شارفاشيدزري نائب وزير الخارجية ورولاند بيريدز سفير جمهورية جورجيا غير المقيم لدى الدولة وعدد من المسؤولين المرافقين للرئيس الجورجي.



زيارة

زار جيورجي مارغفيلاشفيلي، رئيس جمهورية جورجيا، أمس، واحة الكرامة، المعلم الوطني والحضاري في العاصمة أبوظبي، الذي تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.