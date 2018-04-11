محمد بن راشد ورئيس جورجيا يبحثان آفاق التعاون بين البلدين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" - في قصر زعبيل ظهر اليوم - فخامة الرئيس جيورجي مارغفيلاشفيلي رئيس جمهورية جورجيا والوفد الرسمي المرافق له.

ورحب سموه بحضور ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي بالرئيس الضيف وتجاذب معه أطراف الحديث حول عدد من المواضيع المتصلة بتعزيز آفاق التعاون بين دولة الإمارات وجورجيا على مختلف الصعد.

وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للرئيس الجورجي زيارة ناجحة إلى دولتنا وتحقيق الأهداف المرجوة منها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

إلى ذلك، أعرب فخامة الرئيس جيورجي مارغفيلاشفيلي عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، معربا عن تطلعه إلى أن تثمر عن نتائج طيبة تصب في خدمة المصالح الوطنية للجانبين، معبرا عن ثقته بمستقبل مزدهر لعلاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات وبلاده خاصة على صعيد الاستثمار في قطاعات السياحة والزراعة والتعدين وغيرها من القطاعات التي تحقق جدوى اقتصادية في حال استثمارها بالشكل المطلوب.

وأشاد الرئيس الضيف بما وصلت إليه دولتنا من تقدم وتطور حضاري طال مختلف مناحي الحياة في مجتمع الإمارات، وخص بالذكر المستوى الراقي للتنظيم والتخطيط الداخلي لاسيما فيما يتعلق بالبنية التحتية من طرق وجسور وأبراج وخطوط مواصلات متنوعة وغيرها من مظاهر الحضارة والمدنية الحديثة التي تبهر الزائر لهذه البلاد العامرة والآمنة كما وصفها الرئيس.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد

سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة الدكتور جاسم محمد القاسمي سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية جورجيا وسعادة رولاند بيريدز سفير جمهورية جورجيا غير المقيم لدى الدولة.

