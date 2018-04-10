محمد بن زايد و الرئيس المصري يبحثان العلاقات الثنائية والتحديات التي تواجه المنطقة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة العلاقات الأخوية الراسخة وسبل تنميتها و مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال فخامة الرئيس المصري لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق في قصر الاتحادية بالقاهرة مساء اليوم.

وناقش الجانبان التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والتنموية والاقتصادية والاستثمارية وسبل مواصلة تطوير هذا التعاون بما ينسجم وطموحات قيادتي البلدين وشعبيهما في الدفع بالعلاقات الأخوية إلى آفاق أرحب وبما يحقق مصالحهما المشتركة.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء فخامة الرئيس المصري على فوزه بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت مؤخرا ونيله ثقة الشعب المصري لقيادة مصر لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والتنمية والإنجاز واعتبر أن المشاركة الشعبية الكبيرة في الانتخابات تؤكد التفاف الشعب المصري الشقيق حول قيادته الحكيمة وتأييده لكل الجهود التي تقوم بها لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لمصر وشعبها.

و أعرب سموه عن تمنياته لفخامة الرئيس السيسي بمزيد من التوفيق والنجاح في جهوده الكبيرة لمواصلة مسيرة التنمية والبناء، بما يحقق تطلعات الشعب المصري الشقيق في الازدهار والرخاء ونقل إليه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وتمنياته لمصر وشعبها كل خير وتقدم ونماء.

و أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " على تعزيز العلاقات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ودفعها إلى مستويات أرفع من التعاون والتنسيق وتوحيد الرؤى والمواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بما يحقق أهداف وتطلعات الشعبين الشقيقين في التنمية والازدهار، ويعزز أسس الأمن والاستقرار في المنطقة مجددا موقف دولة الإمارات العربية المتحدة، الثابت والراسخ بالوقوف إلى جانب مصر وأشار إلى أن مصر كانت وستظل ركيزة أساسية لمنظومة الأمن العربي والإقليمي وأن قوتها من قوة العرب جميعا.

وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة العربية، تستدعي مواصلة التنسيق والتعاون بين الدول العربية لبلورة مواقف وسياسات موحدة للتصدي للتحديات التي تواجهها المنطقة، سواء ما يتعلق منها بالخطر الذي تشكله جماعات التطرف والإرهاب والعنف والقوى التي تدعمها أو ما يتعلق بتدخلات بعض القوى الإقليمية في الشؤون العربية وكيفية التعاطي معها والتعامل مع الأزمات المشتعلة في المنطقة، بما يعزز الأمن القومي العربي، ويحقق التنمية والاستقرار لكل شعوب المنطقة.

من جانبه رحب فخامة الرئيس المصري بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مصر.. معربا عما تكنه مصر قيادة وشعبا ‏من تقدير كبير ‏لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأشاد بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين.

وأكد فخامة عبدالفتاح السيسي حرص مصر على مواصلة الارتقاء بأطر التعاون المشترك مع الامارات في شتى المجالات وأشار إلى أن العلاقات بين الامارات و مصر تمثل نموذجا مثاليا للتعاون الاستراتيجي البناء بين الدول العربية منوها في هذا الإطار بجهود دولة الامارات العربية المتحدة الفعالة في تعزيز العمل العربي المشترك.

وحمل فخامة الرئيس المصري خلال اللقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وتمنياته له بموفور الصحة والعافية و لدولة الامارات وشعبها اضطراد التقدم والازدهار.

وأكد الجانبان خلال اللقاء.. أن العلاقات الإماراتية ــ المصرية تقوم على أسس متينة وقوية وتأتي في إطار خدمة القضايا العربية السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية وتعد صمام أمان بالتعاون والتنسيق مع الاشقاء في مواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة.

و دعا الجانبان في ختام لقائهما إلى العمل المشترك في سبيل الحفاظ على وحدة وسيادة الدول التي تواجه الأزمات وصون مقدرات شعوبها ودعم التنمية والبناء فيها .. وأكدا أهمية التعاون وتضافر جهود المجتمع الدولي والدول العربية للتصدي لآفة الإرهاب والتطرف خاصة ما يتعلق بوقف تمويل الجماعات الإرهابية وتزويدها بالمقاتلين و الأسلحة وتوفير الملاذ الآمن والغطاءين السياسي والإعلامي لها.

حضر المباحثات الوفد المرافق لسموه و الذي يضم معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني و معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة و معالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي و سعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية و سعادة محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية.

و حضر المباحثات من الجانب المصري معالي كل من الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي و سامح شكري وزير الخارجية و الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان وعدد من المسئولين المصريين.