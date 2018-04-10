محمد بن زايد يصل إلى القاهرة

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم إلى القاهرة في زيارة عمل لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

كان في استقبال سموه لدى وصوله مطار القاهرة الدولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وفي استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار في مطار القاهرة الدولي رحب الرئيس المصري بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتبادلا الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

يرافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفد يضم معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي و معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة و معالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية و سعادة محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية.