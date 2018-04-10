رئيس الدولة يصدر مراسيم بتعيين وتكليف اعضاء في السلك الدبلوماسي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عددا من المراسيم الاتحادية بشأن تعيين وتكليف عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي للدولة.

وتضمنت المراسيم اللي نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية إعادة تعيين سعادة عبدالله خلفان مطر الرميثي في السلك الدبلوماسي والقنصلي بدرجة سفير فوق العادة مفوضا، وتعين سعادة ساعد محمد ساعد حميد المهيري سفيرا للدولة لدى جمهورية بنغلادش الشعبية بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حاليا.

وفي الإطار ذاته أصدر صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" المرسوم الاتحادي رقم (72) لسنة 2018 بتكليف سعادة هزاع محمد فلاح خرصان القحطاني القيام بمهام سفير دولة لدى جمهورية راوندا ومنحه لقب سفير فوق العادة مفوضا أثناء فترة شغله للمنصب، وتكليف سعادة عبيد سعيد عبيد بن طارش الظاهري القيام بمهام سفير دولة لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية ومنحه لقب سفير فوق العادة مفوضا اثناء فترة شغله للمنصب، إضافة إلى تكليف الدكتورة نوال خليفة أحمد خليفة الحوسني القيام بمهام المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا).