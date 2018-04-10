رئيس الدولة يصدر مراسيم بالتصديق على اتفاقيات بين الإمارات وعدد من الدول

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عددا من المراسيم الاتحادية بشأن التصديق على اتفاقيات ثنائية بين دولة الامارات وعدد من الدول الشقيقة والصديقة وقد نشرت المراسيم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

وصادق صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية بشأن التخصيص المتبادل للأراضي في مدينتي أبوظبي وكابول بغرض تشييد مبان البعثات الدبلوماسية والتي تم التوقيع عليها في مدينة أبوظبي بتاريخ 24 أكتوبر 2017.. كما صادق رئيس الدولة على اتفاقية بين الدولة ومملكة كمبوديا لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والتي تم التوقيع عليها في مدينة بنوم بتاريخ 27 يوليو 2017.

وفي الإطار ذاته صادق رئيس الدولة "حفظه الله" على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية العراق لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال والبروتوكول الملحق بها والتي تم التوقيع عليها في أبوظبي بتاريخ 3 أكتوبر 2017 .. كما صادق "حفظه الله" على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أنغولا لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والتي تم التوقيع عليها في مدينة دبي بتاريخ 5 إبريل 2017.

وصادق رئيس الدولة "حفظه الله" على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية المالديف لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والتي تم التوقيع عليها في مدينة دبي بتاريخ 17 أكتوبر 2017، واتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية بورندي لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والبروتوكول الملحق بها، والتي تم التوقيع عليها في أبوظبي بتاريخ 6 فبراير 2017.

وصادق صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله "على اتفاقية بين الدولة وجمهورية الباراغواي لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والتي تم التوقيع عليها في مدينة أبوظبي بتاريخ 16 يناير 2018، واتفاقية مماثلة بين الدولة وجمهورية بورندي تم التوقيع عليها في أبوظبي بتاريخ 6 فبراير 2017.

وصادق صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" على اتفاقية بين بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية المالديف لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال والبروتوكول الملحق بها والذي تم التوقيع عليه بتاريخ 17 أكتوبر 2017.