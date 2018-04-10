إطلاق "شاحنات آمنة لعام 2018" لزيادة مستويات الوعي والسلامة على الطرق

شاحنات آمنة لعام 2018: إحدى المبادرات المشتركة لسلامة الطرق في دبي والتي أطلقها كلٌّ من هيئة الطرق والمواصلات وموانئ دبي العالمية و"مشاريع قرقاش – مرسيدس-بنز" و"ميشلان"

تمّ بنجاح إطلاق مبادرة شاحنات آمنة لعام 2018 من قِبل هيئة الطرق والمواصلات و"موانئ دبي العالمية-الإمارات" و"مشاريع قرقاش - مرسيدس-بنز" و"ميشلان". وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة مستويات الوعي حول جوانب سلامة الشاحنات والإجراءات الأمنية على الطرق.

وأقيمت هذه الحملة على مرحلتين رئيسيّتين تضمّنت الأولى ندواتٍ تثقيفية، أما الثانية فشملت فحوصاتٍ لسلامة الشاحنات. وكانت ندوات السلامة التي عُقدت في مقرّ "موانئ دبي العالمية" في المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا" في الفترة ما بين 26-29 مارس 2018 موجّهة إلى سائقي الشاحنات وموظّفي "موانئ دبي العالمية" ومالكي ومديري الشركات التي تتّخذ من "جافزا" مقرّاً لها. وتمّ إلقاء محاضراتٍ حول السلامة وتقديم نصائح مهنية حول هذا الموضوع من قِبل خبراء من "موانئ دبي العالمية" وهيئة الطرق والمواصلات، و"مرسيدس-بنز" و"ميشلان".

وتُعتبر "ميشلان" شريكاً رسميّاً لـ"عقد العمل من أجل السلامة على الطرق (2011-2020)" الخاص بالأمم المتحدة وتلتزم بدعم الحملات التوعويّة والتثقيفيّة الخاصّة بسلامة الطرق بالتعاون مع مستخدمي الطرق عالميّاً. وقال السيد محمد عقل المدير العام لـ"الشركة التجارية المركزية" وهي الشركة المستوردة لإطارات "ميشلان" في دبي والإمارات الشمالية: "يسرّنا المشاركة في هذه المبادرة إيماناّ مِنّا بأهمية الإطارات لسلامة الشاحنات. ونهدف إلى زيادة مستويات الوعي حول سلامة الإطارات والقيادة المسؤولة وطرقٍ أكثر أماناً".

وتضمنت المرحلة الثانية من مبادرة شاحنات آمنة لعام 2018 فحوصاتٍ مجانيّةً لسلامة الشاحنات بمنطقة مراكز الفحص التابعة لموانئ دبي العالمية في "جافزا"، في الفترة ما بين 2-5 أبريل 2018. وتمّ فحص جوانب سلامة الشاحنات التي تتضمن الإطارات والمكابح وتسريب الزيت والأضواء الأمامية والمسّاحات وغيرها، من قبل فِرق الدعم الفني وخبراء يمثّلون "ميشلان" و"مرسيدس-بنز" وهيئة الطرق والمواصلات. وتضمّنت هذه الفحوصات تزويد سائقي الشاحنات بنصائح مهنيةٍ وتقارير عن حالة السلامة الخاصة بمركباتهم، وتسليط الضوء على أهمية القيادة باستخدام إطارات آمنة.

وقالت ديما فؤاد حسين، مدير أول إدارة التوعية المرورية في هيئة الطرق والمواصلات: "تُعتبر هيئة الطرق والمواصلات شريكاً يلتزم بتعزيز السلامة على الطرق. وقد مكّنتنا حملة شاحنات آمنة لعام 2018 من تعزيز الوعي حول الجوانب الهامة من سلامة الشاحنات، بما في ذلك حالة الإطارات التي غالباً ما يتمّ إغفالها من قبل السائقين".

وأظهرت نتائج العينة أنّ نحو 35 في المائة من السائقين كانوا يقودون شاحناتهم باستخدام إطاراتٍ ذات ضغط هواءٍ غير صحيح، إما منخفضٍ أو مرتفع. وكانت نحو 18 في المائة من الإطارات التي تمّ فحصها خلال فحوصات السلامة تُعاني من عيوبٍ تتراوح بين وجود التشقّقات وعلامات التآكل غير المنتظمة، إلى التآكل التام بالمداس الخارجي، ما يُشكًل خطراً على أرواح السائقين وغيرهم من مستخدمي الطريق على حدٍ سواء، وذلك إن لم يتمّ معالجتها بشكل فوري.

وقال توماس روث، المدير العام لـ"مشاريع قرقاش"، الموزّع المعتمد لمركبات "مرسيدس-بنز" التجارية في دبي والإمارات الشمالية: "أودّ التوجّه بالشكر لشركائنا على جعل مبادرة شاحنات آمنة لعام 2018 حدثاً ناجحاً ومساهمةً فاعلةً في جعل الطرق في دبي أكثر أماناً. وفي إطار برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات الخاصة بنا، نأمل أن تكون هذه المبادرة حدثاً متكرّراً لزيادة الوعي حول سلامة الطرق".

