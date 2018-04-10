الزيودي يدعو إلى دعم الابتكار في العمل البيئي والزراعي

دعا معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة إلى دعم الابتكار في مجال العمل البيئي والزراعي لتعزيز استدامتهما، مؤكداً أهمية إشراك القطاع الخاص في المشاريع والخطط الحكومية بهدف تحقيق تكامل في الأدوار بما يحقق مصلحة المجتمع المحلي ككل، ويواكب الرؤى والخطط المستقبلية للقيادة الرشيدة.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه لبلدية مدينة الشارقة، حيث كان في استقبالهم ثابت سالم الطريفي مدير عام البلدية، والشيخة شذا المعلا مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية، والمهندس حسن التفاق مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة وعدد من مديري الإدارات في البلدية.

وجاءت الزيارة لتعزيز التعاون بين البلدية والوزارة والاطلاع على إنجازات الطرفين فيما يخص الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها، وتنفيذ أجندة الدولة واستراتيجيتها.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن الوزارة ضمن استراتيجيتها لحماية البيئة والحفاظ على استدامة مواردها الطبيعية تحرص على تعزيز العمل المشترك مع شركائها الاستراتيجيين من جهات حكومية اتحادية ومحلية والقطاع الخاص، لتوحيد الجهود المبذولة بما يحقق معيار الاستدامة وفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة والتزاماً بمستهدفات (رؤية الإمارات 2021).

وأشاد معاليه بالجهود التي تبذلها بلدية الشارقة في قطاعات عدة تشمل حماية البيئة، ودعم القطاع الزراعي والمزارعين، وتوسعة مساحة الرقعة الزراعية والخضراء في الإمارة.

من جانبه أكد ثابت سالم الطريفي أن إمارة الشارقة خطت خطوات ثابتة في تحقيق خطط الحفاظ على البيئة ودعم التوجهات البيئية وتحقيق رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وجهوده الكبيرة في الحفاظ على البيئة والاهتمام بالزراعة والتشجير وإنشاء المحميات الطبيعية، وقد سارت البلدية نحو تحقيق هذه الرؤى وبذل كل الجهود والإمكانيات .

محاور

وتم خلال الزيارة استعراض العديد من المحاور والمواضيع المشتركة التي تهم الجانبين وتم التطرق للحديث عن أهمية الزراعة واستغلال المساحات الموجودة في الدولة من خلال أحدث الأساليب، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، فضلاً عن أهمية تضافر جهود القطاع الخاص في هذا المجال لتوفير أكبر قدر ممكن من المنتوجات الغذائية وزراعتها داخل الدولة.

وقام معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي والوفد المرافق يرافقه ثابت سالم الطريفي والشيخة شذا المعلا والمهندس حسن التفاق وعدد من مديري الإدارات بجولة داخل مبنى البلدية، تم خلالها على الزوايا الخضراء المنتشرة في ممرات المبنى والتي صممت لكسر روتين العمل من خلال عقد الاجتماعات بها، وكذلك زوايا القراءة ومكتبة البلدية، والاطلاع على بعض الوثائق الخاصة للبلدية وتعود لأكثر من 100 سنة.