تزايدت كميات السحب أمس، على بعض المناطق خاصة الشرقية والجزر، صاحبها سقوط بعض الأمطار الخفيفة، فيما استمرت الرياح معتدلة السرعة بوجه عام، ونشطة أحيانا مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد حدوث ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وكذلك تزايد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة، خاصة على السواحل والجزر، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، قد تنشط أحيانا، وقد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة. كما يتوقع حدوث ارتفاع آخر في درجات الحرارة خلال يوم غد الأربعاء وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة، وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة خاصة على السواحل وبعض المناطق الشرقية، والبحر مضطرب في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.