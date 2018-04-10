«صحة أبوظبي» تحذّر من 3 أنواع مراهم مغشوشة

حذّرت دائرة الصحة- الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في أبو ظبي- من استعمال 3 أنواع من المراهم المغشوشة، التي يتم استخدامها في تفتيح البشرة وإزالة التصبغات والهالات السوداء، ويتم الترويج لها عبر «التواصل»ونوّهت بأن وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الدولة حظرت بيع واستخدام هذه الأنواع لاحتوائها على مادة «الهيدروكينون» بكل تركيزاتها، حيث إنها تصنف كونها منتجات لا تصرف إلا بموجب وصفة طبية معتمدة.

وشملت الأنواع الثلاثة من المراهم والجيل والتي تصنع في شركة نيوستراتا:«AHA lightening gel» و«HQ lightening gel» و «Bionic skin lightening gel»

يشار إلى أن الهيدروكينون Hydroquinone عبارة عن مادة كيميائية تدخل كونها مادة فعالة أساسية في الكريمات العلاجية لحالات فرط تصبغ لون الجلد.