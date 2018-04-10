محمد بن راشد: السكن سكينة وستبقى أولويتنا أسر مستقرة وحياة كريمة للجميع

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي بتخصيص ثلاث مناطق سكنية جديدة للمواطنين في دبي بمساحة إجمالية تستوعب أكثر من 10 آلاف قطعة، على أن تكون الأولوية في توزيع تلك الأراضي لتلبية احتياجات الأسر، مؤكداً سموه أن راحة المواطن وسعادته واستقراره الأسري تأتي في مقدمة أولويات الحكومة.

وقال سموه: «توفير أفضل أشكال الحياة الكريمة لمواطني الدولة من أهم الأولويات والالتزامات التي لا ندخر جهداً في الوفاء بها، فهدفنا مجتمع سعيد ينعم أفراده بكل مقومات الراحة والاستقرار النفسي والأسري، وجهنا بتخصيص قطع الأراضي الجديدة لنضمن لمواطنينا المسكن الملائم الذي يمنحهم الاستقرار، ويلبي متطلبات أسرهم على أفضل وجه ممكن، كما وجهنا بتوفير المرافق والمنافذ التي تلبي جميع احتياجات سكان المناطق الجديدة».

ونوّه سموه بأن كافة القرارات التي يتم اتخاذها في دبي والجهود التي تقوم بها الحكومة تهدف بصورة أساسية إلى خدمة المواطنين وإمدادهم بجميع أوجه الدعم الممكنة، سواء على الصعيد الاجتماعي أو في غيره المجالات، إذ تبقى تطلعات المواطنين وطموحاتهم هدفاً توظّف الحكومة كافة إمكاناتها لتحقيقه، سعياً لترسيخ أسس مجتمع مترابط ينعم بأسباب الرفعة والتقدم، ويكفل لأبنائه المناخ الملائم الذي يعينهم على القيام بأدوارهم على الوجه الأكمل تجاه وطنهم.

وقال سموه، في تدوين له عبر «تويتر»: «اعتمدنا بحمد الله اليوم (أمس) تخصيص 10 آلاف قطعة أرض سكنية للمواطنين في إمارة دبي.. ووجهنا برنامج الإسكان وبلدية دبي بسرعة التوزيع والتعمير.. السكن سكينة.. وستبقى أولويتنا أسر مستقرة وحياة كريمة للجميع بإذن الله».

وقد أكد المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن البلدية ستقوم على الفور باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الأمر الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيراً إلى أن البلدية ستبدأ في أقرب فرصة توزيع أراضي المناطق الثلاث التي أمر سموه بتخصيصها على المواطنين الذين صدرت لهم موافقة من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

وأوضح أن المنطقة الأولى تقع ضمن منطقة «الروية الثالثة» على شارع الإمارات بمساحة إجمالية 2256 هكتارا تضم 8428 قطعة سكنية بمساحة 1115 مترا مربعا لكل قطعة، في حين تقع المنطقة الثانية في منطقة «وادي الشبك» على تقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وشارع طرابلس بمساحة إجمالية 232 هكتاراً تضم عدد (1315) قطعة سكنية بمساحة 1115 مترا مربعا لكل قطعة، وتقع المنطقة الثالثة ضمن منطقة «مشرف» على تقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وشارع طرابلس بمساحة إجمالية 59 هكتارا تضم 349 قطعة سكنية بمساحة 1115 مترا مربعا لكل قطعة.

وأكد أن بلدية دبي ستعمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتوفير كافة أشكال الخدمات اللازمة لأهالي تلك المناطق، وذلك فور توزيع الأراضي، بما يحقق لهم أعلى مستويات الراحة والرفاهية والاستقرار، بتأسيس باقة متكاملة من المرافق الخدمية مثل المساجد والمدارس والحدائق عامة، بالإضافة إلى منافذ الخدمات التجارية المختلفة، والتي سيتم تنفيذها وفق أعلى المعايير العالمية التي تحرص البلدية على اتباعها في شتى مشاريعها، والتي تراعي فيها متطلبات الاستدامة.