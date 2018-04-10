«دبي الدولي للإنجازات» يستعرض ابتكــارات حكومية لإسعاد المجتمع

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي،أمس، انطلاق فعاليات معرض دبي الدولي للأداء الحكومي المتميز الذي ينظمه برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمشاركة مجموعة من الجهات المحلية البارزة التي تستعرض أبرز إنجازاتها ومبادراتها وابتكاراتها في مختلف ميادين العمل الحكومي.

ويعقد المعرض تحت شعار «ممارسات حكومية.. إنجازات عالمية»، ويستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 85 جهة حكومية من 21 دولة، تستعرض أبرز إنجازاتها ومبادراتها وابتكاراتها في مختلف ميادين العمل الحكومي.

وأشار عبد الله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى أهمية المعرض كمنصة تتيح للجهات المشاركة عرض أهمّ مبادراتها وإنجازاتها الإبداعية في مختلف مجالات العمل الحكومي.

وقال: تأتي المشاركة الواسعة من الجهات الحكومية المحلية انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واستجابة للمتابعة الدؤوبة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي؛ في تبنّي ثقافة التميّز والابتكار والإبداع في العمل الحكومي، حيث يشكّل المعرض منصّة عالمية تجتمع عليها أبرز الجهات الحكومية من مختلف الدول الشقيقة والصديقة لعرض أفضل الممارسات والإنجازات في ميدان العمل الحكومي.

وأضاف البسطي: يعد المعرض فرصة للجهات الحكومية المشاركة فيه لتبادل الخبرات والتجارب مع الجهات الدولية المشاركة، إضافة إلى التعريف بمبادراتها وإنجازاتها وابتكاراتها في مختلف الميادين، خاصة وأنّ دبي أصبحت نموذجاً عالمياً فريداً في الابتكار والإبداع الحكومي، واستطاعت التحوّل إلى واحدة من أفضل مدن العالم في هذا المجال، الأمر الذي يعزّز من مكانتها كمركز إشعاع معرفي وحضاري، ونموذج يحتذى به في العمل الحكومي الرائد.

محور

بدوره قال معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن إسعاد أفراد المجتمع بخدمات طبية تفوق التوقعات، هو المحور الأساس لأعمال التطوير التي تقوم بها الهيئة، والتي تشهدها جميع منشآتها الطبية، مؤكداً معاليه أن سعي «صحة دبي» وحرصها على ابتكار باقات متجددة لخدماتها، يظل هدفاً مهماً، ولا سيما ما يتصل بهذه الخدمات من وسائل وتطبيقات وتقنيات ذكية.

وخصصت الهيئة ضمن جناحها المتميز في المعرض ركناً خاصاً لعرض ابتكاراتها الطبية بما فيها تقنية ترميم صمامات القلب التاجية «رابطة الصفدي الجراحية والانزلاقية» وتقنية رقمية لخلع الأسنان «الملقط الإعصاري».

تقدم

وقال المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي: تشارك النيابة العامة في المعرض لتؤكد من جديد رغبتها لتكون في صدارة الأداء الحكومي وتبادل أفضل الخبرات، خصوصاً أن هذا المعرض يتمتع بحضور واسع على الساحتين المحلية والدولية، ويعود ذلك إلى المستوى الرفيع الذي بلغه الأداء الحكومي في دبي خاصة ودولة الإمارات بصفة عامة، ناهيك عن اهتمام القيادة الرشيدة للارتقاء بالخدمات المؤسسية ودعمها نحو المزيد من التقدم.

من جانبه أكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن مبادرات وابتكارات المؤسسة تؤدي دوراً رئيسياً في استشراف المستقبل بإمارة دبي، وتواكب أجندة دبي المستقبل، حيث ترتكز على دعم وتطوير الأفراد وتحفيز الابتكارات لتحقيق الريادة والأسبقية لدولة الإمارات ودبي، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بأن صناعة المستقبل لا تُبنى على الاحتمالات والأرقام بقدر ما تُبنى على وضوح الرؤية والتخطيط والعمل والتنفيذ.

أما داوود عبد الرحمن الهاجري، مدير عام بلدية دبي فقال: إنّ مشاركة البلدية تأتي في إطار حرصها على إبراز إنجازاتها والتعريف بالمستويات المتميِزة التي حققتها بالعمل الخدمي في إمارة دبي، ولتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها بلدية دبي في قطاعاتها كافة لتأمين حياة أكثر راحة وسعادة لمجتمع الإمارة، ونفخر بأن يكون هذا المعرض نقطة اللقاء التي يتم من خلالها تعريف المجتمع المحلي والدولي بإنجازات بلدية دبي وتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية وتوفير فرص جديدة لتطوير الأداء المشترك، وتحفيز وتشجيع الممارسات المتميزة على المستوى المؤسسي والفردي، إضافة إلى تحقيق إدارة المعرفة المؤسسية على مستوى حكومة دبي.

شراكة

وأكد مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أنّ معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية ساهم في تعزيز مكانة وإنجازات حكومة دبي المتميزة، وتمتين علاقات التعاون والشراكة بين الهيئات والدوائر الحكومية، والارتقاء بمستوى الأداء والإنتاجية وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وبات المعرض حدثاً مهماً في الأجندة السنوية لإمارة دبي، يتم فيه عرض إنجازات ومبادرات ومشاريع جميع هيئات ودوائر ومؤسسات حكومة دبي، تحت سقف واحد، للتعريف بالخدمات المتميزة التي تقدمها حكومة دبي للمتعاملين معها من المؤسسات والأفراد.

تفرّد دبي

كما أكّد عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، حرص الدائرة على مواكبة أبرز التطورات الحكومية في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الرامية إلى جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم، وقال: من هذا المنطلق تجد الدائرة في معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية أهمية كبيرة لإبراز تفرّد دبي أمام العالم، وإظهار الإنجازات التي حققتها، وذلك في إطار مسؤوليتها المتمثلة بالإشراف على جميع الشؤون المالية والمحاسبية لحكومة الإمارة.

وقال الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: إنّ الإمارات بشكل عام، وإمارة دبي خاصة باتت من الدول المُصدرة للمعارف والتجارب الناجحة، بل إن حكومة دبي اليوم أصبحت تسبق مدن العالم في إطلاق وتنفيذ المبادرات والمشاريع المستقبلية التي جعلتها في مُقدمة حكومات العالم، ومن تلك المشاريع التي تمّ اعتمادها ضمن مبادرة دبي 10x، وكذلك مبادرة -المواقيت الموحّدة- التي نفذتها الدائرة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، كما أنّ الدائرة ستقوم بعرض استراتيجيتها المُحدثة (2021-2018م) التي تضمنت عدد 100 مبادرة ومشروع سيتم تنفيذها خلال السنوات الأربع القادمة.

وفي السياق ذاته أكّد عبدالله عبيد الدلاّل، مستشار الاستراتيجية، مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في الدائرة، أنّ مشاركة الدائرة في هذه الدورة تُركز على المشاريع التي تمّ إطلاقها خلال الفترة الماضية، ومنها مشاريع الدائرة ضمن مبادرة دبي 10x التي تمّ اعتمادها وإطلاقها خلال القمة العالمية للحكومات 2018، والمتمثلة في مشروع المؤسسة الخيرية الافتراضية.

انعكاس

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: جاءت مشاركة الدائرة انعكاساً لنهجها الهادف للتواصل مع مختلف الفئات من خلال ظهورها في أبرز المحافل المحلية والعالمية، والتي كان آخرها فوزها باستضافة مؤتمر فيابسي العالمي الذي سينعقد على مدى ستة أيام خلال الفترة من 27 أبريل إلى 2 مايو المقبل. إن مثل هذه الفعاليات تساعدنا على إبراز دورنا الرائد في قطاعنا، وتركيزنا على التناغم مع توجيهات قيادتنا الرشيدة لتحقيق التميز في كل ما نقدمه من خدمات لعملائنا عن طريق تطوير إنجازات مبتكرة.

وأكد الدكتور لؤي بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أهمية المشاركة في المعرض الذي يشكل حدثاً عالمياً للاطلاع على أفضل الممارسات الحكومية والتقاء الأفكار الخلاقة وتبادل الخبرات المتميزة في مختلف مجالات العمل الحكومي، حيث تركز المشاركة في دورة هذا العام على استعراض أبرز المبادرات الابتكارية والإبداعية التي تم تطويرها.

استكشاف الفضاء

وقال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: نفتخر بمسيرتنا الطموحة التي تتيح لنا تحقيق إنجازات هامة في مجال الابتكار واستكشاف الفضاء من خلال مشاريع مثل برنامج الإمارات لرواد الفضاء والمريخ 2117. وما مشاركتنا في معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية سوى دليل على نجاحنا، وأودّ في هذه المناسبة أن أشكر فرقنا الموهوبة التي عملت بجدّ على ترسيخ مساهماتنا في مستقبل البشرية ومواصلة الابتكار في مجال الفضاء بهدف تمكين الشباب الإماراتيين من خوض كافة مجالات البحث العلمي.

من جانبه أكّد حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي أنّ معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية هو منصة مثالية لعرض إنجازات ونشاطات مختلف المؤسسات والجهات الحكومية في الإمارة، لافتاً إلى أن الغرفة ركزت خلال الفترة الماضية على إطلاق مبادرات وشراكات استراتيجية أضافت تميزاً إلى بيئة الأعمال في دبي وعزّزت من رؤية الإمارة لتكون مدينة المستقبل على صعيد التنافسية العالمية.

الطيران المدني

بدوره قال محمد عبدالله أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني: إن مشاركتنا هذا العام تهدف إلى إطلاع العالم على أربعة أنظمة جديدة طورتها هيئة دبي للطيران المدني لتعزيز استدامة أمن وسلامة الطيران المدني، وخصوصاً في مجال مهابط الطائرات العمودية، وترخيص ومتابعة الطائرات بدون طيار، والتحقيق في حوادث الطيران والتفتيش على البضائع الخطرة.

وأكد ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي على أهمية المشاركة في معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية، حيث إنها تشكل فرصة مثالية للتعرف على أبرز إنجازات وخدمات المؤسسات الحكومية في الدولة، مشيراً كذلك إلى أن المشاركة في المعرض تساهم في تبادل الخبرات وتعزيز الأداء الحكومي المتميز والخدمات المقدمة بما ينسجم مع خطة دبي 2021.

جمارك دبي

وقال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: تعرض الدائرة مبادرات عبر منصتها في المعرض تشمل: النظام المتطوّر لفحص الحاويات، نظام التفتيش المتكامل، نظام محرك المخاطر الذكي، طاولة التفتيش الذكية، نظام الضبط الذكي، قناة الأعمال المتكاملة، التخليص الإلكتروني المتكامل للشحنات، برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الممرّ الافتراضي، مساحة العمل الذكية، دفتر الإدخال المؤقت، الإفصاح المبكر، مشروع التخليص الذكي للشحنات الجوية، تسجيل العملاء، التخليص الجمركي، تحليل بيانات الاستخبارات، التدقيق اللاحق، إدارة التفتيش الجمركي، الاسترداد الذكي، دفع المستحقات والفواتير.

وتعليقاً على مشاركة مكتب إكسبو 2020 قال نجيب محمد العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي: تأتي مشاركتنا هذه السنة بالتعاون مع برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز لتسليط الضوء على العمل المشترك بين الجهات الحكومية، تأكيداً منا على أهمية دور الجهات الحكومية في دعم هذا المشروع الوطني وحرصاً منا على إشراكهم في مسيرتنا بما ينسجم مع شعارنا في تواصل العقول وصنع المستقبل.

تشييد

من جانبه قال خليفة سهيل الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية: تعدّ مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية مؤسسة رائدة في مجال التصميم والتخطيط وتطوير وتشييد البنية التحتية والمرافق الخاصة بالمطارات ضمن أحدث المعايير والمواصفات العالمية، حيث تتولى المؤسسة مسؤولية تطوير قطاع الطيران الحيوي والمزدهر في دبي، وتقوم بالنيابة عن حكومة دبي بمهام تطوير مطار دبي الدولي الذي يحتل حالياً المركز الأول عالمياً من بين أكثر المطارات الدولية ازدحاماً بحركة المسافرين الدوليين، بالإضافة إلى تخطيط وتصميم وإنشاء مطار آل مكتوم الدولي الجديد في الإمارة.

وأشار إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين، إلى أن الهيئة تستعرض أبرز إنجازاتها على مدار عشر سنوات منذ تأسيسها في عام 2007 إلى عام 2017، كما تعرض آخر ما توصّل إليه قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى إبراز الشركاء المحليين والدوليين للهيئة.الإحصائي الجوي

بدوره قال عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء: يدشّن مركز دبي للإحصاء خلال المعرض مشروعاً مبتكراً يعدّ الأول من نوعه على مستوى العمل الإحصائي وهو مشروع «الإحصائي الجوي»، إضافة إلى استعراض بعض مشاريعنا الإحصائية التقنية التي ستدشن خلال العام الجاري.تعزيز التعاون وقال سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: إنّ معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية يتيح الفرصة للجهات المشاركة لعرض إنجازاتها، والاستفادة من التجارب المتميزة في ميدان العمل الحكومي.

مطارات دبي

من جانبه أكّد ماجد الجوكر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مطارات دبي، أنّ معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية، يعتبر من أهم المعارض التي تحظى برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لما يتميز به من جمع الجهات الحكومية ضمن منصة واحدة، تعرض من خلاله أهمّ الإنجازات الرائدة.

وقال خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: يثبت معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية عاماً بعد عام أنه واجهة مشرقة لإمارة دبي بعرض أفضل ما لدى جهاتها الحكومية المشاركة فيه، فمنذ تدشينه للمرة الأولى في العام 2011، برز كمنصة كبيرة للتميز والإبداع ومسرح للمشروعات العملاقة والمبادرات الخلاقة حتى وصلنا للعام 2018، وقد بدا أكثر نضجاً وقد رفع شعار «ممارسات حكومية... إنجازات عالمية».

بدوره أشار المستشار حسن سعيد محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة، إلى أنّ مشاركة دائرة النيابة العامة برأس الخيمة في معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية تأتي في إطار حرصها على تعزيز العلاقة مع القطاعين الحكومي والخاص في الدولة بما يعزز الارتقاء بمستوى الأداء والإنتاجية.



6 تطبيقات



تستعرض وزارة تنمية المجتمع لأول مرة في معرض دبي للإنجازات الحكومية مجموعة من التطبيقات الخاصة بأصحاب الهمم والبالغ عددها 6 تطبيقات 3 منها خاصة بأطفال التوحد تزامناً مع شهر التوعية بالتوحد، بالإضافة إلى الروبوت المعلم المساعد لأصحاب الهمم.



وستشارك الوزارة بورش عمل تقام على مدار أيام المعرض الثلاثة، وسيتضمن اليوم الثاني للمعرض ورشتي عمل، كما ستنظم الوزارة ورشة عمل سيتم خلالها استعراض السياسة الوطنية للأسرة والترويج لها وشرحها.