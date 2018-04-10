البواردي يبحث تعزيز العلاقات مع وزير الدفاع البريطاني

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، في مقر الوزارة بأبوظبي صباح أمس، غافن ويليامسون وزير الدفاع البريطاني الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب معالي محمد بن أحمد البواردي بزيارة وزير الدفاع البريطاني والوفد المرافق له، وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التنسيق والتعاون في عدد من المجالات العسكرية والدفاعية بين دولة الإمارات وبريطانيا.

كما بحث معالي البواردي والوزير البريطاني عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهم المستجدات والتطورات في المنطقة وتبادل وجهات النظر حولها.

حضر اللقاء فيليب بارام سفير المملكة المتحدة لدى الدولة والملحق العسكري البريطاني جيمس لوثر، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع.