محمد بن راشد: الابتكار لإسعـاد النــاس عمل مشكور يعزز ثقتنا بشباب الوطن المبدعين

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن أي مبادرة جديدة أو ابتكار جديد تطلقه أي من دوائرنا الحكومية ويصب في خدمة الناس وإسعادهم هو عمل مشكور ومستحب ويحظى بمباركتنا وتشجيعنا وثقتنا بشباب الوطن المبدعين في شتى المجالات بارك الله في هذه الجهود ومن يقومون بها.

جاء ذلك خلال زيارة سموه يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في دبي قبل ظهر أمس معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية الذي ينظمه برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في المجلس التنفيذي لإمارة دبي للسنة الرابعة عشرة على التوالي.

وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على جهود مؤسساتنا ودوائرنا الحكومية والأفكار الخلاقة لرؤسائها ومديريها وموظفيها التي تسهم في تطوير الأداء الحكومي واعتماد الإدارة الذكية في كافة المعاملات من أجل الإنجاز السريع لمعاملات الجمهور وتوفير الوقت وتجنيب المتعاملين الساعات الطويلة من الانتظار والذهاب والإياب لتخليص معاملاتهم.

ورافق سموه في الجولة داخل قاعة العرض في مركز دبي التجاري العالمي سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعبدالله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي في دبي حيث تعرف سموه خلال توقفه في عدد من منصات الدوائر والمؤسسات الحكومية إلى البرامج والمبادرات الجديدة التي أطلقتها هذه الجهات الحكومية في دبي وفي إمارتي رأس الخيمة وأم القيوين اللتين تشاركان للمرة الأولى في هذا التجمع الحكومي الذي يقام في هذه الدورة تحت شعار ممارسات حكومية - إنجازات عالمية.

مبادرات جديدة

ومن بين المنصات التي توقف عندها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومرافقوه منصة القيادة العامة لشرطة دبي حيث استمع من الضباط القائمين على المنصة إلى شرح حول المبادرات الجديدة للقيادة التي تهدف إلى تطوير أداء أجهزتها الأمنية والشرطية والإدارية من أجل إسعاد المتعاملين وتسهيل أمورهم ومعاملاتهم، كما توقف سموه عند منصة مؤسسة مطارات دبي وتعرف إلى جديدها وخاصة في مجال تطوير مطار آل مكتوم الدولي واستعداداته لاستقبال ضيوف معرض اكسبو دبي 2020.

وعرج سموه كذلك على منصة النيابة العامة في دبي واستمع من النائب العام عصام عيسى الحميدان ومعاونيه إلى أهمية وهدف مبادرة الأمر الجزائي التي أطلقتها النيابة العامة من أجل التسريع في البت في قضايا الناس وعدم تعطيل مصالحهم وتحويلها إلى المحاكم بالسرعة الممكنة.

كما زار سموه منصة المجلس التنفيذي لإمارة دبي ومنصة جمارك دبي وتوقف عند منصة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي حيث استمع من مديرها العام اللواء محمد أحمد المري ومعاونيه إلى شرح حول المبادرة الجديدة التي تأتي في سلسلة المبادرات التي تطلقها الإدارة لتسهيل معاملات المتعاملين والتخفيف عن كاهلهم في الجهد والوقت وتتمثل هذه المبادرة في مكتبة رواق الإلكترونية ومنصة إثراء التعليم الذكي وكلها من صميم تصميم وإبداعات موظفي الإدارة.