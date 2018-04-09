شرطة الفجيرة تحصد 7 ألقاب في جائزة وزير الداخلية للتميّز

حصلت القيادة العامة لشرطة الفجيرة على عدد (7) جوائز ضمن جائزة وزير الداخلية للتميّز في دورتها الرابعة للعام 2018، وذلك بمنافسة كافة الوحدات والإدارات التابعة لوزارة الداخلية، حيث فازت القيادة بأفضل مركز لإسعاد المتعاملين (مركز خدمات المرور و الترخيص)، وأفضل جهة في حل الظواهر الأمنية، وأفضل جهة في إدارة الطوارئ والأزمات، وأفضل جهة رائدة في مجال الحكومة الذكية، وجائزة الخدمة المجتمعية، كما فازت القيادة بجائزتين على مستوى الجوائز الوظيفية، حيث حصلت الملازم أول حليمة عبدالله المطروشي على جائزة الأم المثالية، وحصل الرقيب أول جابر الزيودي على جائزة أفضل صف ضابط فئة الشباب.

جاء ذلك في الحفل، الذي تم تنظيمه في نادي ضباط شرطة دبي برعاية وحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وأكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، أن هذا الفوز جاء نتيجة الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي العهد.

وأضاف الكعبي أن هذا الإنجاز هو ثمرة الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية وتكاتف وتعاون جميع المنتسبين. وأهدي هذا الفوز إلى جميع العاملين بشرطة الفجيرة من ضباط وصف ضباط وأفراد وعسكريين وعنصر نسائي.