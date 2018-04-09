ضابط ينقذ حياة طفلة من الاختناق داخل سيارة والدتها

كرم العميد عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، الملازم أول جاسم محمد عبدالله، من مرتب الإدارة العامة للمرور، لإنقاذه طفلة صغيرة علقت داخل سيارة والدتها.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى أن الملازم أول جاسم استجاب في مواقف القرية العالمية لنداء والدة الطفلة العالقة في السيارة، والتي بدأت بالصراخ وطلب النجدة عندما شاهدت علامات التعب والاعياء على طفلتها جراء انعدام الاكسجين داخل المركبة التي لم تستطع فتح أبوابها، فما كان منه إلا أن سارع بكسر زجاج نافذة السيارة البعيدة عن الطفلة، وأخرجها من السيارة، منقذاً حياتها من الموت خنقاً.

وتقدمت والدة الطفلة بجزيل الشكر للملازم جاسم محمد عبد الله ولشرطة دبي، تقديراً لإنقاذ طفلتها والوقوف بجانبها في موقف من أصعب مواقف حياتها.

وأشاد العميد الغيثي بتصرف الملازم أول جاسم محمد الذي تصرف بدراية وسرعة، وحكمة وشجاعة، مؤكداً أنه يجب أن يكون لدى رجل الأمن القدرة على اتخاذ القرار المناسب في الحالات الحرجة التي لا تقبل الانتظار، مؤكداً أن هذا ما تغرسه شرطة دبي في نفوس أفرادها.