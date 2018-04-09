1110 شاغراً للمواطنين الباحثين عن عمل في عجمان

تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي-ولي عهد عجمان- رئيس المجلس التنفيذي تنطلق صباح يوم غد فعاليات الدورة الخامسة من معرض عجمان للتوظيف الذي تنظمه الموراد البشرية المركزية بعجمان بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية و التوطين وبمشاركة أكثر من 40 جهة من القطاعين الحكومي والخاص والتي توفر أكثر من 1110 شاغراً للمواطنين الباحثين عن عمل.

يقام المعرض على مداريو مين في مركز الإمارات للضيافة بعجمان و يفتح أبوابه أمام الزوار و الباحثين عن عمل من العاشرة صباحاً وحتى السابعة مساء .

وأكد عبدالله بوشهاب، رئيس اللجنة المنظمة أن المعرض يشكل فرصة هامة لدعم سياسات التوطين في الدولة، ويعتبر من أهم الفعاليات التي تساهم في تفعيل برامج توظيف الكوادر الوطنية و تعزيز تنمية رأس المال البشري و الإهتمام بالعنصر المواطن ، و إتاحة الفرصة أمام الجهات المشاركة للتعرف على إمكانيات الباحثين عن عمل العلمية والعملية، بالإضافة إلى استقطاب الكفاءات والكوادر المواطنة من مختلف التخصصات، و توفير الفرص الوظيفية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر ان المعرض يشارك فيه 40 جهة من القطاعين الحكومي و الخاص ومختلف الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية والعسكرية في الدولة والتي تعرض فرص عمل متنوعة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار جهودها لتعزيز التوطين ، حيث تعرض الدورة الخامسة من المعرض ما يزيد على 1110 فرصة وظيفية شاغرة على مستوى الدولة للمواطنين الباحثين عن عمل تتنوع ما بين الوظائف القيادية و الإشرافية و التنفيذية و التخصصية ، و 32 فرصة وظيفية لأصحاب الهمم تخضع جميعها لشروط تتوافق مع نوع الوظيفة المطروحة والمهارات المطلوبة لشغلها.

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة وفرت قاعات لعقد المقابلات الفورية وفي حال اجتياز المتقدم للمقابلة سيتم تقديم عرض العمل المبدئي فورا له، كما أثمر التعاون مع وزارة الموارد البشرية و التوطين في تقديم الدعم التقني واللوجستي ، حيث قامت الوزارة بتوفير نظام التسجيل لتسهيل اجراءات تسجيل بيانات الباحثين عن عمل و تسهيل عملية المقابلات الفورية التي تسهم في عملية التوظيف، منوها أن إدارة المعرض خصصت إجراءات لتسهيل دخولهم و تسجيل بياناتهم عبر نظام التسجيل المخصص لهم و طاقم من المختصين و المتطوعين لإرشادهم إلى الأجنحة المطابقة لمؤهلاتهم خبراتهم.

وثمن رئيس اللجنة المنظمة جهود الجهات المشاركة في تنظيم هذا الحدث الذي يحظى باهتمام مؤسسات القطاعين العام والخاص على مستوى الدولة و على دعمهم الواضح لجهود التوظيف و التوطين في الدولة.