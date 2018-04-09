إطلاق خدمة ناقل لإعادة نقل الركاب من دبي إلى الإمارات الأخرى

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات خدمة "ناقل"، والتي يتم بموجبها السماح للحافلات المملوكة لشركات نقل الركاب المصرحة في الإمارات الأخرى، بإعادة نقل الركاب القادمين لإمارة دبي إلى إماراتهم مرة أخرى، وذلك في إطار سعيها لتحقيق الغاية الثالثة "إسعاد الناس “، وبهدف تخفيض الازدحام المروري لتجنب عودة الحافلات بدون ركاب وقيام الشركات بالتعاقد مع شركات أخرى.

وقال محمد أبو بكر الهاشمي، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: إن خدمة "ناقل" التي تم اطلاقها على الموقع الإلكتروني للهيئة www.rta.ae ، هي مبادرة تتيح للحافلات المملوكة لشركات نقل الركاب بإعادة نقل القادمين لإمارة دبي إلى إماراتهم مرة أخرى، كما يمكن من خلال هذه الخدمة إصدار تصاريح للسيارات الفاخرة المملوكة لشركات مصرحة من الإمارات الأخرى تسمح لها بنقل الركاب من مطارات دبي الدولية، موضحاً إمكانية إصدار تصاريح لسائقي هذه الحافلات والسيارات الفاخرة من قِبل إدارة شؤون السائقين بمؤسسة المواصلات العامة، وإن التصاريح تختلف من حيث مدتها الزمنية "أسبوع، شهر، 6 أشهر، سنة"، وحسب سعة الحافلة.

وأضاف: إن التصريح عبارة عن ملصق يوضع على المركبة يتضمن اسم الشركة ورقم التصريح، وإن الحصول على الخدمة يتطلب دخول الشركة إلى موقع الهيئة، وإنشاء حساب جديد، وبعد تسجيل الدخول يتم الضغط على "خدمات قطاع الأعمال – خدمة ناقل، وبعد طلب التصريح يتم إرسال رسالة نصية ورسالة إلكترونية على البريد الإلكتروني للشركة بالموافقة أو الرفض، وفي حال الموافقة يتوجب حضور مندوب الشركة أو من يمثلها إلى مقر مؤسسة المواصلات العامة لاستلام التصريح ودفع الرسوم المستحقة.

وأوضح الهاشمي، أنه جار العمل حالياً على تحويل الخدمة، خلال العام 2018، إلى خدمة إلكترونية بالكامل، بحيث يتم دفع الرسوم إلكترونياً وإرسال التصريح خلال يومين عمل على عنوان الشركة المحدد من قِبلها، مؤكداً أن هيئة الطرق والمواصلات تسعى دائماً على توسيع المستفيدين من خدماتها ورفع معدل رضاهم بما يحقق الغاية الاستراتيجية الثالثة "إسعاد الناس"