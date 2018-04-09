بالفيديو.. معرض الإنجازات الحكومية.. ابتكارات ومشاريع ذكية

انطلقت صباح اليوم فعاليات معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية، وذلك تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمه برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويعقد تحت شعار «ممارسات حكومية.. إنجازات عالمية»، ويستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 85 جهة حكومية من 21 دولة، كما يستضيف المعرض 24 جهة حكومية من ثلاث دول خليجية.

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مباشر ..كاميرا #البيان تأخذكم في بث مباشر من داخل #معرض_دبي_الدولي_للإنجازات_الحكومية الذي يعقد في دورته ال6 https://t.co/gyoS1yTQKD — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 9, 2018

الصور الأولى من داخل #معرض_دبي_الدولي_للإنجازات_الحكومية الذي يعقد في دورته السادسة وتشارك فيه 58 جهة حكومية من 21 دولة #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/AsdL9OOanV — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 9, 2018

لعيش تجربة تحاكي الطيران في الجو، تعرض الإدارة العامة للإسناد الأمني - وزارة الداخلية - الأمانة العامة لمكتب سمو الوزير جهاز محاكاة الطيران الذي يقدم صورة شبه واقعية لزوار المعرض للتحليق على متن الطائرة من خلال جهاز تحكم أثناء #معرض_دبي_الدولي_للإنجازات_الحكومية@moiuae pic.twitter.com/D1YcCm5Dzu — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 9, 2018

أنتم الآن أمام تقنية استثنائية للتنقل فهذه العربة عبارة عن مقطورة تقل شخصين على سكة حديدة ليس في الأرض وإنما في الجو وهي أكثر ملاءمة للاستخدام الفردي وخاصة في الحدائق والأماكن الترفيهية صنعتها سكاي ووي#معرض_دبي_الدولي_للإنجازات_الحكومية pic.twitter.com/PFsSKKmvSF — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 9, 2018

محمد بن راشد يصل مركز #دبي التجاري العالمي يرافقه حمدان ومكتوم بن محمد حيث تعقد اليوم مجموعة من الفعاليات الحكومية @HHShkMohd @HamdanMohammed #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/opyFG8VdJG — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 9, 2018