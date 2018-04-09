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بالفيديو.. معرض الإنجازات الحكومية.. ابتكارات ومشاريع ذكية

المصدر:
  • دبي - بيان السطري
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انطلقت صباح اليوم فعاليات معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية، وذلك تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمه برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويعقد تحت شعار «ممارسات حكومية.. إنجازات عالمية»، ويستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 85 جهة حكومية من 21 دولة، كما يستضيف المعرض 24 جهة حكومية من ثلاث دول خليجية.

وعرضت مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية خدماتها وابتكاراتها ومشاريعها الذكية تتعرفون عليها من خلال تغطيتنا للحدث على منصاتنا في مواقع التواصل الإجتماعي تويتر وإنستغرام وسناب شات وفيسبوك وعلى موقعنا الإلكتروني.

 

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