سيف بن زايد يشهد ختام فعاليات جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1

وصل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مساء أمس، إلى مطار قاعدة الصخير الجوية في مملكة البحرين الشقيقة، لحضور جائزة البحرين الكبرى للطيران الخليج 2018 للفورمولا واحد، التي أقيمت على لؤلؤة الصحراء حلبة البحرين الدولية.

وكان في استقباله الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، والفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية.

ورافق سموه اللواء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب مستشار الأمن الوطني، وعدد من كبار ضباط وزارة الداخلية.