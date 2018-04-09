«مواصفات» تصدر تعميماً بسحب ألعاب «سلايم» لخطورتها على الأطفال

أصدرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» تعميما لدوائر التنمية الاقتصادية والبلديات على مستوى الدولة لسحب ثلاثة منتجات من ألعاب الأطفال من الأسواق، من لعبة منتشرة بين الأطفال الصغار تدعى «سلايم» لاحتواء تركيبتها على حمض الـ«بوريك» بنسبة أعلى من الحدود المسموح بها ما قد يشكل خطراً على فئة الأطفال ويهددهم بالتسمم عند اللمس أو البلع.

وأهابت «مواصفات» بالمستهلكين تجنب شراء هذه الألعاب الثلاث التي تم التعميم بسحبها وهي So-Squishy Slime، Magic Crystal Mud وGlitter Slime بعد أن أثبتت نتائج المختبرات الشريكة للهيئة احتواءها على مادة البوريك الخطرة على الصحة العامة للأطفال.