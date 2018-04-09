«تنفيذي عجمان» يستشرف أولويات المرحلة المقبلة لتعزيز نمو الإمارة

بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي لدعم العمل الحكومي المشترك وتعزيز دور المجلس في متابعة تحقيق محاور رؤية عجمان 2021 نظمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي سلسلة من الاجتماعات مع الدوائر المحلية في حكومة عجمان ضمن مبادرة تطوير أجندة المجلس التنفيذي في خطوة استشرافية لترسيخ مبدأ الابتكار والتجديد في العمل الحكومي في الإمارة من خلال تحديد الأولويات المحلية للمرحلة القادمة ومساندة عمليات اتخاذ القرار الحكومي.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن قيادتنا الرشيدة ملهمة ومحفزة ومبادرة تشجع على الابتكار والتميز في شتى المجالات وتحث عليه، لافتاً إلى أن توجيه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بالتفاعل الدائم مع تطلعات المجتمع وقيادته نحو التطور وتحسين حياة ومعيشة أفراده لتحقيق السعادة للناس وتمكين فرق العمل في الدوائر المحلية لحكومة عجمان من تحقيق أهدافها التي تعزز رؤية عجمان 2021 والتي بدورها تنسجم مع رؤية الإمارات 2021.

وقال سموه إن تحقيق هدف الابتكار والتجديد في العمل الحكومي في الإمارة يحتاج إلى الأفكار المبدعة التي تصنع التغيير حتى يصبح عملاً مستداماً داخل مؤسساتنا الحكومية قادراً على التكيف مع المتغيرات المحلية والاتحادية.

وأضاف أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود كافة الدوائر المحلية بالإمارة وخلق حالة من التكامل والتنسيق للوصول إلى الأهداف التي خططت لها في أسرع وقت وبأقل التكاليف.

وأشاد سموه بمدى وعي فرق العمل في جميع دوائر الإمارة بقيادة ومتابعة الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بأهمية التلاحم والتفاعل لإنجاح البرامج الحكومية لتعزيز صناعة القرار.

ومن جانبه قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط إن كافة جهودنا المبذولة تصب في تحقيق المصلحة العامة من خلال العمل الموحد على تطبيق ما جاء في الأجندة الوطنية الاتحادية التي تشمل كافة القطاعات ومنها قطاع البلديات.

وأضاف أن دائرة البلدية والتخطيط في عجمان تواكب التطورات الرقمية في كافة خططها ومشاريعها المنفذة وتواصل جهودها للارتقاء بأدائها الخدمي الذي يسعد المتعاملين معها ويحقق المصالح الوطنية في الإمارة. وصرحت مريم المعمري مدير إدارة الجلسات واللجان في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في عجمان أن المبادرة تستهدف تضافر جهود الدوائر المحلية ودعم دور المجلس التنفيذي في البت في القضايا. بدوره أشاد الشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان بالمبادرة النوعية التي اطلقها المجلس التنفيذي لحكومة عجمان والخاصة بتطوير التقويم العام لجدول أعمال المجلس.

لقاءات

نظم فريق العمل في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي برئاسة الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، لقاءات تعريفية عن مبادرة تطوير التقويم العام بحضور مدراء العموم وفرق العمل المحلية في الدوائر المحلية لوضع أولويات المرحلة القادمة في تحقيق المؤشرات الاستراتيجية لرؤية الإمارة المستقبلية.

وأكد المطروشي أن هذه المبادرة تترجم وعي القيادة الرشيدة في الإمارة بأهمية وضع مسار واضح للمرحلة القادمة.