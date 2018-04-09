معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية ينطلق اليوم

تنطلق فعاليات معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية اليوم، وذلك تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمه برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويعقد تحت شعار «ممارسات حكومية.. إنجازات عالمية»، ويستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 85 جهة حكومية من 21 دولة، كما يستضيف المعرض 24 جهة حكومية من ثلاث دول خليجية.

البحرين

وأكد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء في البحرين أن مملكة البحرين تحرص على المشاركة سنوياً في معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية، لما له من أهمية في تبادل الخبرات والاطلاع على تجارب الدول المختلفة في مجال تطوير العمل الحكومي.

السعودية

بدوره أكد المهندس علي بن ناصر العسيري المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة العربية السعودية (يسّر) أن مشاركة البرنامج في معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية؛ تأتي سعياً منه إلى استعراض مسيرة التحول الرقمي في المملكة، وما مرت به هذه المسيرة من تطورات حتى هذه الفترة.

الكويت

وتشارك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت ضمن فعاليات المعرض، وتعليقاً على هذه المشاركة قال المدير العام للمؤسسة حمد مشاري الحميضي: «إن المؤسسة تفخر بمشاركتها في معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية بدورته السادسة، وقد حرصت على المشاركة في هذا المعرض نظراً للنجاح الذي حققه في السنوات الخمس الماضية».

إنجازات عالمية

من جانبه قال هزاع النعيمي المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز بالإنابة: يعقد المعرض هذا العام تحت شعار (ممارسات حكومية.. إنجازات عالمية)، ويحظى باهتمام واسع من العديد من الجهات الحكومية المتميزة بأدائها من مختلف دول العالم وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، فقد استطاع المعرض أن يتحول إلى منصة تستقطب أهم الجهات الحكومية الخليجية، التي تحرص على بناء علاقات تعاون بناءة ومثمرة مع الجهات الحكومية في دولة الإمارات، وتعمل على تعزيز ثقافة التميز والابتكار والريادة لدى موظفيها مستفيدة من التجربة الناجحة لدولة الإمارات في هذا المجال.

صحة دبي

وتشارك هيئة الصحة بدبي، في فعاليات الدورة السادسة لمعرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية، حيث تستعرض الهيئة خلال مشاركتها في هذا الحدث السنوي حزمة من خدماتها وابتكاراتها ومشاريعها الذكية التي ساهمت بشكل فاعل في تبسيط إجراءات العمل والأداء، وتحقيق مستويات عالية من رضا المتعاملين، وخصصت الهيئة ضمن جناحها ركناً خاصاً لعرض ابتكاراتها الطبية.

مؤسسة الموانئ والجمارك

كما تشارك مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في الدورة السادسة من المعرض، وستعرض الجهات التابعة للمؤسسة 26 مبادرة ذكية وابتكاراً تحت شعار «بوابة العبور لصناعة المستقبل»، ضمن منصة واحدة رقم 8B- قاعة رقم 7.

كما سيشارك قيادات المؤسسة في الورش والأنشطة المصاحبة للمعرض، حيث يلتقي أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي خلال مشاركته في فعالية «اسأل قادة الحكومة» غداً الساعة 11:30 صباحاً، الزوار والإعلاميين، والعارضين من الدوائر والجهات المختلفة، للرد على استفساراتهم وأسئلتهم المختلفة.

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: تعكس مبادراتنا رؤية المؤسسة في توظيف علوم المستقبل والذكاء الاصطناعي نحو تطوير ابتكارات قادرة على خلق فرص مستقبلية تدعم التحول إلى اقتصاد المعرفة والريادة العالمية.

وأوضح أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: «يمثل دعم جهود الإمارات ودبي في استضافة استثنائية لمعرض إكسبو 2020، محور مبادرات الدائرة المشاركة في معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية خاصة في ظل فوز جمارك دبي بجائزة أفضل جهة حكومية داعمة لإكسبو 2020 مؤخراً.

«كهرباء دبي»

وتشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في المعرض، حيث تستعرض أبرز مشروعاتها ومبادراتها وبرامجها في تعزيز استدامة قطاع الطاقة.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة الرائدة لإمارة دبي كمركز عالمي لاستضافة أهم المؤتمرات والفعاليات وسياحة الأعمال، نشارك في معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية في دورته السادسة لاستعراض أهم مشاريعنا ومبادراتنا والاطلاع على أفضل الممارسات.

«مالية دبي»

وأكّد عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، حرص الدائرة على مواكبة أبرز التطورات الحكومية في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم.

وقال آل صالح عشيّة مشاركة الدائرة في المعرض: من هذا المنطلق تجد الدائرة في المعرض أهمية كبيرة لإبراز تفرّد دبي أمام العالم وإظهار الإنجازات التي حققتها.

«قانونية دبي»

وتشارك دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في فعاليات الدورة السادسة للمعرض، حيث تأتي مشاركة الدائرة في إطار حرصها على تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في العمل الحكومي، وتسليط الضوء على أبرز الإنجازات والمشاريع التطويرية. وأكد الدكتور لؤي بالهول مدير عام الدائرة، أهمية المشاركة في المعرض الذي يشكل حدثاً عالمياً للاطلاع على أفضل الممارسات الحكومية.

«محاكم دبي»

وتعرض محاكم دبي أبرز إنجازاتها التي حققتها في الفترة الماضية من خلال الخدمات التي تقدمها للمتقاضين والمتعاملين.

وأكد طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، أنه التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واستكمالاً لسعي محاكم دبي المتواصل في البحث عن التميز، تعلن الدائرة عن جملة من الإنجازات، لإبراز أهم ما تم تقديمه في مجال العمل الحكومي، بهدف نشر المعرفة وتبادل الخبرات بين المشاركين على المستويين المحلي والعالمي، والتعريف بسعي محاكم دبي المتواصل في البحث عن التميز، وقررنا في هذه الدورة التركيز على جملة الخدمات الذكية الجديدة، التي قمنا بطرحها مؤخراً.

«دبي للطيران المدني»

كما تشارك هيئة دبي للطيران المدني في المعرض، حيث تعرض الهيئة أهم الإنجازات والمبادرات التي حققتها في عام 2017، وتقدم إنجازاتها السنوية المتحققة حول التصاريح وشهادات عدم الممانعة التي أصدرتها، والتدقيق على أمن وسلامة الطيران، والحركات السنوية للطائرات، والبضائع وأعداد المسافرين في مطارات إمارة دبي، وكذلك خدماتها الذكية الجديدة التي أطلقت في هذا العام، بالإضافة إلى أربع مبادرات جديدة طورتها الهيئة.

«محمد بن راشد للإسكان»

وتشارك مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية، وفي هذا الإطار قال سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي للمؤسسة إن المعرض يتيح الفرصة للجهات المشاركة لعرض إنجازاتها، والاستفادة من التجارب المتميزة في ميدان العمل الحكومي.

«الإمارات للمزادات»

وأعلنت «الإمارات للمزادات»، عن مشاركتها كونها راعياً رئيسياً بالتعاون مع محاكم دبي في معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية 2018.

وتُشارك «الإمارات للمزادات» بجناح خاص بالتعاون مع محاكم دبي لعرض خدماتها في المعرض.

وقال عبدالله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات، إن مشاركة الإمارات للمزادات راعياً رئيسياً لفعاليات الدورة السادسة من المعرض تندرج في إطار حرص الشركة على دعم رؤية الدولة بترسيخ مفاهيم الابتكار والإبداع في العمل الحكومي.

عرض زي رواد الفضاء للمرة الأولى ونموذج لمدينة المريخ

يكشف مركز محمد بن راشد للفضاء، خلال مشاركته في المعرض، عن زي رواد الفضاء للمرة الأولى، إضافة إلى نموذج مصغر عن مدينة المريخ، وكذلك الأطعمة التي يتناولها رواد الفضاء، والتي يمكن للزوار أيضاً أن يجربوها.

خطوات

وقال يوسف حمد الشيباني، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: «قطعنا شوطاً كبيراً في مجال استكشاف الفضاء والابتكار، وحقق المركز خطوات مهمة من خلال مشاريع مثل برنامج الإمارات لرواد الفضاء والمريخ 2117 ومسبار الأمل والقمر الصناعي خليفة سات، إضافة إلى مشاريع أخرى، ونفتخر بدعوتنا إلى المشاركة في الدورة السادسة من معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية الذي يشكّل منصة ممتازة لنا لعرض مشاريعنا الفريدة من نوعها على نظرائنا والاستماع إلى آرائهم حول مهامنا الحالية والمستقبلية».

من جانبه، قال سالم المري، مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في مركز محمد بن راشد للفضاء ورئيس اللجنة العليا لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء: «يشرفنا أن نشارك في معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية، حيث سيتاح لنا تسليط الضوء على ما حققناه إلى الآن في مجال الفضاء، وتوفير لمحة للحاضرين عن المشاريع المستقبلية، وتقديم الدعم للشباب وتشجيعهم على خوض كل مجالات البحث العلمي، لقد حققنا جزءاً كبيراً من طموحاتنا فيما يتعلق باستكشاف الفضاء، ويسعدنا تشاركها مع رؤساء حكومات دوليين سيزورون معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية».

طموح

وسيقدم سالم المري ورشة عمل غداً ضمن فعاليات المعرض، حيث سيتحدث عن رحلة مركز الفضاء الطموحة، بدءاً من خوضه رحلات فضائية غير مأهولة، وصولاً إلى إطلاقه أول رحلة مأهولة.