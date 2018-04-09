نهيان بن مبارك وشيوخ القواسم يحضرون أفراح الحبسي والشحي

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم شيبان بن محمد الحبسي بمناسبة زفاف نجلها مالك إلى كريمة أحمد علي محمد الشحي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في مركز رأس الخيمة للاحتفالات في منطقة السيح.. الشيخ مروان بن عبدالملك بن كايد القاسمي والشيخ ارحمة بن سعود بن خالد القاسمي والشيخ مفتاح بن علي بن عبيد الخاطري وعدد من المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد والقبائل والشخصيات من المدعوين والأهل والأصدقاء.

وقدم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان والشيوخ والحضور التهاني والتبريكات للعريس وأهل العروسين وأقاربهما سائلين الله عز وجل أن يكلل حياتهما بالرفاه وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

وقدمت الفرقة الحربية مجموعة من الأهازيج الشعبية التراثية الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.