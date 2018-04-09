رجاء المزروعي..تقنيات مالية

تؤمن رجاء المزروعي نائب الرئيس التنفيذي في «فينتك هايف»، بمركز دبي المالي العالمي، بأن كل امرأة ناجحة تقف وراءها قيادة آمنت بقدراتها فمكنتها من التميز والارتقاء والإبداع في كافة المجالات، وأن المرأة الإماراتية سجلت نجاحات ملموسة وبصمة متميزة في قطاعات المال والأعمال في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة التي وفرت الفرص الملائمة لدعم تفوقها المهني ونجاحها في تولي المناصب القيادية.

ومنذ التحاقها بمركز دبي المالي العالمي في 2010 تواصل المزروعي خطوات النجاح خطوة تلو الأخرى، حيث بدأت عملها رئيسة العمليات بالمركز، وقامت بإدارة إطار العمل المؤسسي، وفقاً لرؤية المركز ومعاييره.

ركزت المزروعي على تعزيز المكانة الدولية للمركز ودفع عمليات ريادة الفكر والوعي بالعلامة التجارية، من خلال سعيها نحو تطبيق أعلى المعايير الاحترافية في عمليات واسعة ومترابطة، تتضمن تجارب العملاء والتسويق والاتصال والتطوير المؤسسي، فضلاً عن تطوير استراتيجية التسويق في المركز، وقيادة برامج الاتصال الداخلية والخارجية، كما عينت كمفوضة لحماية البيانات في المركز، بموجب قرار صدر في 2014، نظراً لقيادتها عمليات المركز بكفاءة، إذ تولت مسؤولية تحقيق أهداف مكتب مفوض حماية البيانات، وإدارة قانون وتنظيمات حماية البيانات.

حلت المزروعي ضمن قائمة أكثر السيدات نفوذاً في عالم التقنية المالية (فينتيك) للعام الماضي، الصادر عن «هوغان لوفيه» ومجموعة «لويدز بنك» في خطوة نحو إبراز المواهب في القطاع، ومساعدة الجيل القادم من السيدات في رؤية الإمكانات والفرص الكامنة لهن في قطاع الخدمات المالية.

حازت على شهادة في القيادة من كلية لندن للأعمال في المملكة المتحدة في عام 2012 وشهادة من برنامج متقدم في الإدارة من كلية هارفارد للأعمال عام 2014 في الولايات المتحدة الأميركية وهي حاصلة على ماجستير في الإدارة والقيادة من جامعة الإمارات في 2005 وبكالوريوس في تكنولوجيا معلومات الأعمال من كليات التقنية العليا في 2001.

كما تمارس رجاء مهامها كنائب رئيس مجلس خريجي كلية هارفرد للأعمال في دول الخليج العربي، بعد اختيارها في مايو 2016 كأول امرأة إماراتية بمجلس الإرشاد لجامعة هارفرد لمنطقة الشرق الأوسط، لتمثيل المنطقة في تطوير الأعمال والاقتصاد.