استعدادات ناعمة للعرس الجماعي «دانات دبي»

تحت رعاية حرم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، سمو الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، ناقشت لجنة العرس الجماعي المشتركة بين مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ومكتب سمو الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، الاستعدادات النهائية وأبرز المستجدات للعرس الجماعي الرابع «دانات دبي»، والآراء والأفكار والخطط اللازمة لإخراج العرس بأبهى صورة له، نهاية الشهر الجاري، ويضم ما يقارب المئة عروس من جمارك دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

طابع تراثي

وكشفت نادية غريب البسطي رئيس لجنة العرس النسائي من جمارك دبي والمنظمة أن العرس هذا العام سيكون مميزاً نظراً لتزامنه مع عام زايد حيث سيتم إصباغ الطابع التراثي للمرة الأولى على العرس من خلال ارتداء العرائس للزي التراثي الإماراتي، عوضاً عن الفستان الأبيض المتعارف عليه. وأشارت البسطي إلى أن اختيار الأزياء التراثية في مبادرة «دانات دبي» يأتي انطلاقاً من حرص الوالد المؤسس الشيخ زايد رحمه الله، على المحافظة على تراثنا وهويتنا، كما أن المرأة الإماراتية تعشق عباءتها وأزيائها الخاصة، لذا يجب أن نحافظ عليها من الاندثار.

واستعرضت اللجنة خلال لقائها بـ«الدانات» زهبة العروس والتي تتكون بشكل رئيسي من مجموعة العطورات النسائية المعروفة قديماً، كالعود والمسك والعنبر، كما ضمت الزهبة أيضاً ثياباً تقليدية مزركشة ومزينة بخيوط حريرية، فضلاً عن بعض الأقمشة وأدوات للزينة ومواد تجميل، إضافة إلى قطع من إكسسوارات الذهب، تتمثل في (الطاسة) ذات السلاسل الذهبية التي توضع على الرأس، (الشغاب): قرط للأذن، (الحيول): أساور ليد العروس، (الكف): سوار تتدلى منه سلاسل ذهبية تنتهي أطرافها بخواتم خمسة، (المرتعشة): عقد تتدلى منها سلاسل الذهب وتوضع في جيد العروس.

دعم

وقالت شيما عبيد الحمادي رئيس اللجنة المنظمة من مكتب سمو الشيخة روضة بنت احمد بن جمعة آل مكتوم: إن اللجنة استطاعت خلال السنوات الماضية دعم مبادرة الأعراس الجماعية، من أجل دعم المقبلين على الزواج، وترشيد حفلات الزفاف التي تثقل كاهل العرسان، وذلك بفضل توجيهات سمو الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، التي تحرص دائما على تلبية متطلبات المقبلات على الزواج.

ومن جهتها قالت خلود المهيري عضو اللجنة من إدارة الجنسية وشؤون الاجانب إن التجهيزات النهائية تجري على قدم وساق لإطلاق العرس في أبهى صورة قبل بداية الشهر الفضيل، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين على الزواج، مع العمل على زيادة الوعي الأسري بقواعد تكوين الأسرة السليمة.

ترتيبات

بدورها، أوضحت شيماء ابراهيم نائبة رئيسة اللجنة من مكتب سمو الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم أن اللجنة تتم استعداداتها النهائية على الوجه الاكمل.

وقالت لطيفة الحمادي منسق اللجنة المالي إنه تم الانتهاء من التجهيزات أصبح وشيكا، كما تم تجهيز هدايا للمدعوين.

وأشارت كل من مريم الفهيم ومنى المرزوقي وغفران عمائري، المنسق الإداري للجنة إلى أن اللجنة حرصت على عقد لقاءات تحضيرية مع العرائس لاطلاعهم على التحضيرات النهائية للعرس.