كشف نادي دبي للصحافة عن انطلاق «البرنامج الإعلامي الوطني للشباب» بعد غد الأربعاء، 11 أبريل، والذي ينظمه النادي في مقره في دبي بالتعاون مع مؤسسة وطني الإمارات، وبدعم من عشرات المؤسسات الإعلامية العاملة في الدولة، بهدف إعداد وتطوير كوادر إماراتية مؤهلة ومدربة بكافة المهارات الإعلامية، وفق خطة تشمل دورات نظرية وعملية تُمكن المتدربين من اكتساب المعرفة المطلوبة وصقل مهاراتهم في المجال الإعلامي بمختلف تخصصاته، ليوجد البرنامج بذلك أكبر منصة شبابية إعلامية إماراتية، مؤهلة بما يتماشى مع متطلبات الوقت الراهن.

ويشارك في الدفعة الأولى من البرنامج الذي يستمر 6 أشهر أكثر من 20 منتسباً تم اختيارهم وفق الشروط المحددة للبرنامج، وأكثر من 25 متحدثاً يجتمعون تحت مظلة البرنامج من نحو 40 مؤسسة إعلامية وأكاديمية داخل الدولة وفي مقدمتهم معالي نورة الكعبي، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، ورياض حمادة، مدير تحرير بلومبرغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، والدكتورة ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات، وعلي جابر، عميد كلية محمد بن راشد للإعلام، والدكتور سليمان الهتلان، الرئيس التنفيذي لشركة هتلان ميديا، وعلي بن ثالث، الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وجمال الشريف، رئيس لجنة الأفلام والتلفزيون، وضرار بالهول، مدير عام مؤسسة وطني الإمارات.

ورحبت منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة، بمنتسبي البرنامج من الشباب راجية لهم كل التوفيق، كما أعربت عن خالص شكرها لمعالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، لحرصها على الحديث إلى منتسبي البرنامج، وكذلك لبرنامج «وطني الإمارات»، وكافة المؤسسات والهيئات الإعلامية والأكاديمية والشخصيات المؤثرة المشاركة في دعم هذا البرنامج.

تعاون

وقالت المرّي: «يسرنا أن نتعاون مع هذه النخبة المتميزة من القيادات المعرفية والأكاديمية الإعلامية في إطار هذا البرنامج الذي يترجم مدى حرص نادي دبي للصحافة على المشاركة بصورة إيجابية وواقعية في إعداد جيل جديد من الإعلاميين المواطنين الشباب؛ فتعزيز مشاركة الشباب الإماراتيين في صنع إعلام بلادهم وتمكينهم من ريادة مختلف مسارات تطويره والارتقاء بمحتواه ورسالته واجب والتزام وطني نبذل كل ما في وسعنا للوفاء به على الوجه الأكمل، ويسرنا أن نجد هذا الدعم والتعاون النموذجي من كافة الأطراف سواء الإعلامية أو الأكاديمية والذي يعكس مدى القناعة بأهمية إيجاد منصة مؤثرة تسهم في صقل المهارات الاحترافية للأجيال الإعلامية الإماراتية الواعدة».

وأكدت منى المرّي مواصلة نادي دبي للصحافة استحداث الأفكار والبرامج والمبادرات التي يقوم من خلالها بتنفيذ رسالته ومن أهم أركانها اكتشاف المواهب الإعلامية الإماراتية الواعدة وإمدادها بأشكال الدعم الممكنة لتأكيد فرصتها لتصدّر ركب التطوير الإعلامي بالأسلوب الذي يتماشى مع الرؤية المستقبلية الطموحة التي رسمت ملامحها قيادتنا الرشيدة ووضعت فيها الشباب موضع اهتمام كبير كركيزة من ركائز نجاح دولتنا وقدرتها على بلوغ أعلى درجات التميز في مختلف المجالات، منوهة بالتعاون الكبير والنموذجي الذي حظي به هذا البرنامج من جانب نخبة من الشخصيات المؤثرة في المشهد الإعلامي والفكري في دولة الإمارات، بما لهذا التعاون من قيمة في تحقيق البرنامج لأهدافه.

9 محاور

ويغطي البرنامج خلال 6 أشهر 9 محاور رئيسية من أهمها: الابتكار الإعلامي، وتنمية المهارات القيادية، ومهارات الاتصال، واستشراف المستقبل الإعلامي، والإعلام الجديد، والمواضيع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والإعلامي، وغيرها من المحاور التي تشكل في مجملها أهم المتغيرات الإعلامية المستقبلية.

وبهذه المناسبة، قال ضرار بالهول الفلاسي، المدير العام لمؤسسة وطني الإمارات، حرص مؤسسة وطني الإمارات على مساندة كل المبادرات الرامية إلى تعزيز الدور الوطني للشباب وإسهاماتهم في مختلف القطاعات، دفعنا للتعاون مع نادي دبي للصحافة كونه المعني الأول والمباشر بقطاع الإعلام بما يحمله من أهمية لدوره المؤثر في صياغة المستقبل. لافتاً إلى أن البرنامج يعبر بوضوح عن توجهات المؤسسة وسعيها لتحفيز الشباب على الدخول إلى مختلف ميادين العمل بما يعود بالإيجاب على أنفسهم ومجتمعهم ووطنهم.

وأضاف: إن التطورات والتغيرات السريعة التي يشهدها المشهد الإعلامي في العالم، كانت الدافع الأول لإطلاق هذا البرنامج منذ البداية، ولا سيما مع ظهور قنوات تواصل إعلامية جديدة لم تكن موجودة في السابق، وأصبحت تحظى بمتابعة واهتمام الشباب الذين يمثلون الشريحة الأكبر في أي مجتمع من المجتمعات.

مؤكداً أن البرنامج من شأنه أن يعزز بصورة مباشرة من مشاركة الشباب الإماراتيين في صياغة المستقبل الإعلامي المحلي، مشيراً إلى أن البرنامج عمل خلال المرحلة التحضيرية على إيجاد نوع من الترابط والتنسيق بين ما يطرحه الإعلام وتطلعات الشباب كونهم يمتلكون الرؤية الاستشرافية والرغبة في الابتكار والتجديد.

دعم

بدورها، أعربت ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة عن شكرها لمؤسسة وطني الإمارات لما تقدمه من دعم لهذا البرنامج، وأيضاً إلى جميع المؤسسات الإعلامية المشاركة في دعم البرنامج من خلال مجموعة من الإعلاميين والأكاديميين ذوي الكفاءة والدراية الواسعة بموضوعات تخصصهم، مؤكدة أن برنامج «الإعلامي الوطني للشباب» يعكس حرص نادي دبي للصحافة على لعب دور إيجابي ملموس في دعم قطاع الإعلام في الدولة ورفده بجيل إعلامي شاب قادر على مواكبة مختلف التغيرات السريعة والمتلاحقة في المنطقة والعالم.

وقالت بوحميد: إن البرنامج، الذي يستمر مدة 6 أشهر يهدف إلى إعداد كوادر إعلامية إماراتية شابة مؤهلة ومدربة وفق أعلى المعايير، وتعزيز الطاقات الإعلامية الشابة وتمكينها في كافة وسائل الإعلام، واستقطاب المواهب والكوادر الشابة وتطوير قدراتها الإعلامية في مختلف المجالات، وتعزيز نشر مفاهيم الولاء والانتماء الوطني، من خلال منظور أكاديمي متعمق يتناول مجمل الموضوعات المتعلقة بالمحاور الرئيسية للبرنامج.

40 مؤسسة

يستقطب برنامج «الإعلامي الوطني للشباب» الذي أطلقه نادي دبي للصحافة على هامش أعمال الدورة الرابعة لمنتدى الإعلام الإماراتي في 6 نوفمبر 2017، نخبة من الشخصيات الإعلامية البارزة في أكثر من 40 مؤسسة إعلامية سيقدمون خبراتهم وأفكارهم ونصائحهم لمنتسبي البرنامج، ومن أهمها: صحيفة الشرق الأوسط، وصحيفة ذا ناشيونال، وصحيفة البيان، وصحيفة الاتحاد، وصحيفة الخليج، وصحيفة الإمارات اليوم، وقناة العربية، وقناة إم بي سي، وقناة سي إن إن، ومؤسسة دبي للإعلام، وشركة أبوظبي للإعلام، وسكاي نيوز عربية، ووكالة «رويترز» للأنباء، وبلومبيرغ، ووكالة الصحافة الفرنسية، وفيس بوك، وجوجل، وتويتر، ومنصة دبي بوست، وشبكة الإذاعة العربية.