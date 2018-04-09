91 كيلوغرام مواد تجميلية وغذائية صادرتها بلدية رأس الخيمة في شهر

صادرت بلدية رأس الخيمة 91 كيلوغراماً من المواد التجميلية والغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، كما غرمت 126 محلاً تجارياً لمخالفتها القوانين والشروط الصحية، وذلك ضمن الحملة التي نظمتها إدارة الصحة العامة والبيئة بالبلدية خلال شهر مارس الماضي.

وأوضحت شيماء الطنيجي مديرة إدارة الصحة العامة والبيئة في بلدية رأس الخيمة، أن مفتشي البلدية كثفوا حملاتهم على المنشآت التجارية والصحية في مختلف مناطق الإمارة خلال الشهر الماضي، للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية، وصلاحية وسلامة المواد الغذائية والمنتجات والأدوات التجميلية المستخدمة في الصالونات، حيث تم تنفيذ 208 جولات تفتيشية تم خلالها تفتيش 1148 محلاً تجارياً.

وأشارت إلى أن قوانين دائرة البلدية ألزمت صالونات التجميل النسائية والرجالية باشتراطات صحية وخاصة بأساليب تعقيم المواد المستخدمة واستبدال المناشف وغيرها، وذلك ضمن تحسين إجراءات السلامة والوقاية في تلك المنشآت، مشيرة إلى أن الحملات التفتيشية أسفرت عن مصادرة 62 كيلوغراماً من المواد التجميلية.

وأكدت الطنيجي أن تطبيق مفتشي البلدية للبرامج واللوائح المقررة على المنشآت التجارية والغذائية بهدف التصدي لأية مخالفات تمس صحة وسلامة أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن الحملات التفتيشية أسفرت كذلك عن مصادرة 29 كيلوغراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وذلك بعد ضبط 126 محلاً مخالفاً للقوانين والشروط الصحية، حيث تم تحرير 50 إنذاراً وتغريم 126 محلاً، فيما تعاملت الإدارة مع 41 شكوى منها 15 شكوى غذائية و4 شكاوى بيطرية و18 شكوى بيئية وصحية.