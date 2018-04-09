عبدالله المري يزور شرطياً تعرّض لحادث دهس

زار اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، برفقة العميد عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، الشرطي سعيد محمد شكل، من مرتب إدارة البحث والإنقاذ في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، في مستشفى راشد، بعد تعرضه لحادث دهس أثناء العمل عندما قام بمساعدة امرأة تعطلت سيارتها على شارع دبي العين.

واطمأن اللواء عبد الله خليفة المري، على حالة الشرطي سعيد الصحية، متمنياً له الشفاء العاجل، وعودته لممارسة عمله في المستقبل القريب.

ومن جانبه عبر الشرطي سعيد محمد شكل عن سعادته وشكره وتقديره للقائد العام لشرطة دبي لزيارته له، مؤكداً أن الزيارة تعكس أواصر المودة والألفة بين القيادة العليا في شرطة دبي والعاملين فيها.