«حميد الخيرية» تطلق حملة رمضان بتنفيذ 6 مشاريع كلفتها 13.5 مليون درهم

أعلنت مؤسسة الشيخ حميد الخيرية عن انطلاق حملة شهر رمضان السنوية تحت شعار «ما نقص مال من صدقة»، وذلك بتنفيذ 6 مشاريع خيرية وإنسانية على مدار شهر رمضان المبارك بتكلفة 13.5 مليون درهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته المؤسسة بمقرها صباح أمس للإعلان عن تفاصيل حملة شهر رمضان.

وقالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي المدير العام لمؤسسة حميد الخيرية: «انطلاقاً من رؤية المؤسسة وحرصها على ملامسة الحاجات الإنسانية والتزاماً بتوجيهات ديننا الحنيف، الذي حثنا على التكافل الاجتماعي»، مؤكدة أن المؤسسة دأبت منذ نشأتها على تلبية احتياجات مواطني الإمارة، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان راعي المؤسسة، وبدعم من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

الحملة الرمضانية

وأشارت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي المدير العام للمؤسسة إلى أن الحملة الرمضانية يأتي في مقدمتها توزيع زكاة المال لصاحب السمو حاكم عجمان وعدد المستفيدين منها أكثر من عشرة آلاف مستفيد من المواطنين والمستحقين وتبلغ قيمتها 9 ملايين وخمسمائة ألف درهم، وهي عبارة عن بطاقات بنكية توزع على المستفيدين بالتعاون مع مصرف عجمان وتفعل من خلال أجهزة الصرف الآلي.

والمشروع الثاني هو مشروع توزيع المير الرمضاني وذلك بتوزيع المواد الغذائية لفئة ذوي الدخل المحدود من الأسر المستحقة والمحتاجة بعد دراسة حالة كل الأسرة، والهدف من المشروع تخفيف الأعباء على كاهل الأسر المستحقة وبث روح التراحم والتكافل في هذا الشهر الكريم بالتعاون مع المؤسسات الخيرية، ويستفيد من المشروع أربعة آلاف أسرة بتكلفة إجمالية مليوني درهم.

كما أشارت إلى أن المشروع الثالث هو مشروع إفطار صائم، وذلك بتوفير وجبة الإفطار اليومي لبعض المساجد والخيم الرمضانية ويبلغ عدد الوجبات المقدمة من المؤسسة تقريباً 6 آلاف وجبة يومياً موزعة على 13 مسجداً داخل إمارة عجمان بتكلفة مليون ومائة ألف درهم، كما تعمل إدارة المؤسسة على التأكد من توفير شروط الصحة والنظام والمتابعة اليومية مع إعداد التقارير اليومية ودراستها، أما المشروع الرابع وهو زكاة الفطر ويتم توزيعها على المستحقين قبل العيد بيوم واحد ويستفيد منها 2000 أسرة، بقيمة 1.6 مليون درهم.

والمشروع الخامس توزيع كسوة العيد على الأيتام ويستفيد منها 255 يتيماً ومحتاجاً من المؤسسة وبعض المؤسسات التي تحتضن أيتاماً وبحاجة إلى دعم وتوفر ملابس لهم.

والمشروع السادس عيدية العيد للأيتام ويتم توزيعها على الأيتام والأطفال قبل العيد لشراء ما يلزمهم من هدايا ويستفيد منها 255 يتيماً بمبلغ 127500 درهم، حصة كل يتيم منها مبلغ 500 درهم.

وذكرت المدير العام لمؤسسة حميد الخيرية أن مبادرات المؤسسة في يوم زايد للعمل الإنساني والذي يصادف 19 رمضان يشمل تقديم وجبات إفطار صائم لنزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في عجمان وكسوة العيد لأطفال النزيلات.

مركبتا توزيع

وفي ذات السياق أشارت فجر عبدالحميد رئيسة قسم المبادرات والمشاريع في المؤسسة إلى أنه تم تجهيز مركبتين لعملية توزيع الطعام، الذي يتم جمعه بالتعاون مع المطاعم والفنادق في إمارة عجمان.

بنك الطعام

تناولت وفاء الفورة الشامسي، مديرة إدارة السعادة المجتمعية بمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية مشروع بنك الطعام والذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط في غضون الأيام المقبلة، وذلك بتوزيع الطعام على الأسر المتعففة في بعض الأحياء السكنية وإلى العمال، مشيرة إلى أن دائرة البلدية والتخطيط تقوم بعملية التأكد من سلامة الطعام.