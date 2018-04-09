طارق بن خادم: التخطيط الاستراتيجي دليل الموظف لتعزيز الإنتاجية

شدد الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، على أهمية تعزيز ثقافة التخطيط الاستراتيجي لدى موظفي الحكومة كونها الدليل والإطار الاسترشادي لكل موظف من أجل رفع جودة العمل بالجهات والمؤسسات والدوائر الحكومية لإمارة الشارقة.

جاء ذلك على هامش بدء الدائرة سلسلة دورات برنامج (التخطيط الاستراتيجي) الذي يقام تحت شعار (تقييم الأداء.. نماء وارتقاء) ويستهدف جميع موظفي حكومة الشارقة في جميع مدنها والمناطق التابعة لها. ويعنى برفع الوعي الوظيفي تجاه نظام تقييم الأداء، وصياغة الأهداف الذكية، والوصول بالموظفين إلى تحقيق الالتزام، والرضا الوظيفي، وأعلى مستويات الجودة في العمل الحكومي.

وأكد أهمية تنفيذ هذه السلسلة التدريبية كونها تسلط الضوء على موضوع مهم جداً تعنى به قيادتنا الرشيدة وهو تعزيز كفاءة وإنتاجية رأس المال البشري، حيث يأتي تكثيف الجهود التثقيفية بالتخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء تطبيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي دعا من خلالها موظفي حكومة الشارقة إلى الاجتهاد ورفع مستوى الأداء للارتقاء بمؤسساتهم.