دعوة أصحاب المركبات منتهية الترخيص في أبوظبي لتجديدها

دعت شرطة أبوظبي أصحاب المركبات منتهية الترخيص إلى الإسراع في تجديد ترخيص مركباتهم والتقيد سنوياً بتجديدها وتسجيلها في المواعيد المحددة، وذلك في إطار الحرص المستمر على تعزيز السلامة المرورية.

وكانت شرطة أبوظبي حددت 15 أبريل الجاري، لتفعيل الأنظمة الذكية على الطرق لرصد وتحرير المخالفات للمركبات المنتهية الترخيص، والتي لم يتم تجديدها بهدف تعزيز سلامة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق، وإجراء الفحص الفني للمركبات وتأمينها وترخيصها من سلطة الترخيص. ولفتت إلى أهمية الإسراع في ترخيص المركبات، قبل رصدها ومخالفتها من خلال الأجهزة الذكية وتطبيق المادة 25 من قانون السير والمرور (قيادة مركبة منتهية الترخيص) بالغرامة 500 درهم و4 نقاط مرورية وحجز المركبة 7 أيام.