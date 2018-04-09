«#تتحرك_دولة_عندما_يتوجع_مواطن» يتصدر ترند الإمارات

تصدر وسم #تتحرك _ دولة_ عندما_ يتوجع_ مواطن، ترند الإمارات أمس، بعدد مشاهدات زاد على 37 مليون مشاهدة حول العالم، وذلك إثر دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المواطن علي المزروعي إلى حضور اجتماع مجلس الوزراء، أثناء استعراض وزيرة التنمية الاجتماعية خطة مساعدة ذوي الدخل المحدود في الدولة.

وثمّن رواد مواقع التواصل الاجتماعي المبادرة، معبرين عن فخرهم بهذا الاهتمام بالمواطنين من قِبل القيادة الرشيدة، مما يعكس رد الفعل والاستجابة السريعة التي تسم عملها وأداءها، خاصة إذا ما تعلق هذا الأمر بشؤون المواطنين، فضلاً عن أنه يؤكد أن قادة الدولة لطالما كانوا قريبين من أبنائهم وإخوانهم المواطنين، يسمعون أصواتهم ويلبون احتياجاتهم، مشيرين إلى أن الدعوة دليل واضح يؤكد هذا النهج الذي تسير عليه الإمارات.

وتبارى المتابعون بالتعليق على هذه الخطوة ذات الدلالة، إذ عبّر بعضهم عن أن وجود علي المزروعي، أمس، في جلسة الحكومة، رسالة قوية تعكس صلة وثيقة بين قيادة الدولة والشعب الإماراتي، فيما أكد آخرون أن مقولة «أسعد شعب بالعالم» ليست للتفاخر وحسب، بل هي سلسلة من الأفعال تتعزز برد الفعل الإيجابي من الشعب، وشعورهم بأن هناك من يهتم بأمورهم، بل إنهم يكرسون السعادة نهجاً. وأبدى المتابعون من كل الدول العربية والخليجية سعادتهم واعتزازهم بما كفلته قيادة الإمارات وحكومتها لمواطنيهم، حيث ذكروا أن هذه الأفعال غير مستغربة على الشعب الإماراتي وتلاحمه مع قادته.

وحصدت المقاطع التي سجلها المواطن المزروعي، والتي عبّر فيها عن شكره للقيادة الرشيدة بعد حضوره جلسة مجلس الوزراء، آلاف المشاهدات التي تفاعل رواد التواصل الاجتماعي معها بشكل لافت، معربين عن أن ما رأوه من استقبال المواطن والقرارات الصادرة عن المجلس لهو شيء يدعو إلى الفخر والاعتزاز بدولة الإمارات. وفي هذا الإطار، تفاعلت وسائل الإعلام والعديد من القنوات الفضائية العربية، لتتداول هذا المشهد وتطوراته، متفاخرةً بأن يكون في وطننا العربي مثل هذه النماذج الناصعة التي لا تألو جهداً إلا وبذلته للتخفيف من أعباء مواطنيها، وتقديرهم عبر التواصل معهم بكل الطرق.