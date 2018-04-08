وسم #تتحرك_دولة_عندما_يتوجع_مواطن يتصدر ترند الإمارات

تصدر وسم#تتحرك_دوله_عندما_يتوجع_مواطن ، ترند الإمارات، في غضون ساعات قليلة، وحظي الوسم بمشاركات واسعة من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من داخل وخارج الدولة، ما يؤكد التفاعل الكبير من أبناء الإمارات والدول العربية والعالم مع الوسم.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استضاف اليوم المواطن علي المزروعي في مجلس الوزراء.

ووجه سموه بتعيين المواطن المزروعي باحثاً اجتماعياً بوزارة تنمية المجتمع، مؤكدأ سموه أن الدولة تتحرك عندما يتوجع مواطن.

وأكد المغردون ان هذا يعد ترجمة حقيقية لواقع ومستقبل إمارات السعادة، التي تسير على خطى زايد الخير طيب الله ثراه.. مشيرين إلى ان عندما يصل صوت مواطن بسيط إلى القيادة الرشيدة يتم التعامل معه على انه قضية وطنية كبيرة لان المواطن هو محور اهتمامها وعملها وخططها .