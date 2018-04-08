إقامة الفجيرة تدشن أجهزة قياس مؤشر السعادة

دشنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالفجيرة أجهزة ذكية لقياس مؤشر الرضا والسعادة عن الخدمات المقدمة للمتعاملين في مركز سعادة المتعاملين بالإدارة العامة، وذلك بناء على مبادرة (مؤشر السعادة)، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ربي "رعاه الله"، والمعنية بقياس الجمهور ورضاهم عن الخدمات المقدمة لهم بشكل يومي، وذلك في إطار جهود وزارة السعادة لتنفيذ محاور البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، بما يضمن ابتكار أدوات وآليات وتصميم مؤشرات لقياس سعادة الناس والمتعاملين.

وقال العميد مبارك بن سنان، المدير العام، بأن السعادة أصبحت منهج عمل وأسلوب حياة وثقافة عامة لدى جميع العاملين والمتعاملين على حد سواء، مؤكداً ضرورة توظيف نتائج مؤشرات السعادة في تعزيز جودة الخدمات والسعي الحثيث نحو التميز والريادة وتبني المبادرات الذكية والبرامج والمشاريع الهادفة لإسعاد المجتمع.