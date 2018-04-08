ماذا قال علي المزروعي بعد تعيينه باحثاً اجتماعياً؟

عبر المواطن علي المزروعي عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بعد استضافته في مجلس الوزراء ولقائه سموه، وتعيينه باحثا اجتماعياً بوزارة تنمية المجتمع.

وقال المزروعي: يشرفني أن أتقدم بجزيل الشكر والاحترام لوالدي الغالي صاحب السمو الشيح محمد بن راشد آل مكتوم "أطال الله في عمره وجازاك الله خيراً لما قدمته لي ولشعب الامارات.

وأضاف: لقد منحتني البيت والخير والوظيفة، أسأل الله أن يبيقك ذخراً لهذا الوطن، والابتسامة تطبع محياك على الدوام.