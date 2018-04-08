محمد بن زايد: حماية الوطن أجَلُّ واجب وأعظم أمانة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن حماية الوطن والحفاظ على أرضه مصونة أجَلُّ واجب وأعظم أمانة وأسمى مهمة يؤديها اليوم أبناء الإمارات بكل شرف وفخر واعتزاز .

وقال سموه في حسابه على تويتر " شهدنا اليوم ختام فعاليات التمرين العسكري "حماة الوطن 2" نفذه مجندو الخدمة الوطنية بمشاركة قوات الاحتياط ووحدات من القوات المسلحة...حماية الوطن.. والحفاظ على أرضه مصونة.. أجَلُّ واجب..و أعظم أمانة.. وأسمى مهمة.. يؤديها اليوم أبناء الإمارات بكل شرف وفخر واعتزاز ".

وأضاف "فخورون برؤية شباب الوطن وحماته ..يحملون شرف الجندية وقيمها الراسخة .. وهم على أهبة اﻹستعداد والجاهزية. معتزين بهويتهم وانتمائهم ..و متسلحين بمعارف عسكرية وقدرات عملياتية عالية..ثقتنا بهم كبيرة في تعزيز مكامن القوة وتشييد حصون المنعة لوطننا الغالي".