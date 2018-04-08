12 ألفا و257 مخالفة انشغال عن الطريق أثناء القيادة في دبي

أكد العقيد جمعة بن سويدان،مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي، أن عقوبة استخدام الهاتف النقال بواسطة اليد أثناء القيادة تتمثل في غرامة قدرها (800) درهم و(4) نقاط مرورية، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي سجلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الحالي (12) ألفاً و(257) مخالفة انشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف أو بأي صورة كانت، في حين سجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي (16) ألفاً و(90) مخالفة من هذا النوع.

وبين مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة أن شهر يناير 2018 شهد تحرير (4380) مخالفة، مقابل (5671) مخالفة في الفترة نفسها من عام 2017م، وشهد فبراير 2018 تحرير (3582) مخالفة، مقابل (5152) مخالفة في فبراير 2017، وتم تحرير (4295) مخالفة في مارس 2018، مقابل (5267) مخالفة في مارس 2016م.

وأوضح أن مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة تصنف من المخالفات الخطرة وأحد أهم الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية البليغة، كونه يتسبب في تعطيل جزء كبير من الوظائف الحيوية الضرورية للقيادة الآمنة، كما أن قدرة الإنسان على التصرف بسرعة لتجنب الخطر القادم تقل في حال استخدام الهاتف خاصة عند الانشغال بمواقع التواصل الاجتماعي، أو كتابة الرسائل النصية.وأشار إلى أن الكثير من السائقين لا يدركون أن استخدام الهاتف أثناء القيادة يشكل تهديدا على حياتهم وحياة الاخرين، فعدم انتباه السائق لثوان معدودة قد يقود إلى حادث يدفع السائق ومن معه والآخرون الابرياء ثمنه بقية حياتهم.

ودعا العقيد جمعة سالم بن سويدان، مستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد السير والمرور، وتفادي كل ما من شأنه أن يشغل السائق عن الطريق ويؤدي إلى الإهمال وعدم الانتباه أثناء القيادة، كالانشغال بالتحدث عبر الهاتف النقال بواسطة اليد أثناء القيادة، أو بكتابة رسائل نصية أو الانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي. مهيباً بالسائقين التحلي بروح المسؤولية على الطريق، وعدم القيام بأي تهور يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.