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سموه يوجه بتعيين علي المزروعي باحثاً اجتماعياً بوزارة تنمية المجتمع

محمد بن راشد: تتحرك دولة عندما يتوجع مواطن

المصدر:
  • البيان الالكتروني
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وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله بتعيين  المواطن علي المزروعي باحثا اجتماعيا بوزارة تنمية المجتمع، مشيراً سموه إلى أنه تتحرك دولة عندما يتوجع مواطن.

وقال سموه في حسابه على تويتر :"استضفنا اليوم المواطن علي المزروعي في مجلس الوزراء. استمعنا لخطة وزيرة تنمية المجتمع. اعتمدنا 11 مليار درهم مساعدات اجتماعية لكافة فئات ذوي الدخل المحدودللثلاث سنوات القادمة. وجهنا بتعيين المزروعي باحثا اجتماعيا بوزارة تنمية المجتمع..تتحرك دولة عندما يتوجع مواطن .هكذا أرادها زايد".

 

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