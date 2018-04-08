محمد بن زايد يعزّي في وفاة عويضة الخييلي

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء أمس، واجب العزاء إلى حمد بن سهيل بن عويضة الخييلي، في وفاة المغفور له شقيقه عويضة بن سهيل الخييلي.



وأعرب سموه، لدى زيارته منزل العائلة في منطقة زاخر بمدينة العين، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة وأنجال الفقيد جوعان ومحمد وسعيد وسهيل وحمد وسالم ومبارك عويضة سهيل الخييلي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.



حضر تقديم واجب العزاء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.