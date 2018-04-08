مواطنون: القيادة الرشيدة حريصة على توفير الحياة الكريمة لمحـدودي الدخل

أكد مواطنون أن دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المواطن علي المزروعي من رأس الخيمة لحضور اجتماع مجلس الوزراء اليوم أثناء استعراض وزيرة التنمية الاجتماعية لخطة مساعدة ذوي الدخل المحدود في الدولة يعكس حرص القيادة الرشيدة على تلبية احتياجات المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وتحقيق سعادتهم. مشيرين إلى أن الدعوة تعد رسالة مفادها أن قيادة الدولة وحكومتها لا يمكن أن تتجاهل هموم مواطنيها، أو تتغافل عن احتياجاتهم، أو تتوانى في تلبية رغباتهم، وأن الحياة الكريمة لكل مواطن هي الغاية والهدف.



مسؤولية

ووصف ناصر أكرم دعوة المواطن المزروعي لحضور اجتماع مجلس الوزراء، بالقرار الحكيم الذي يأتي استكمالاً واستمراراً لأفعال الخير في عام زايد، مؤكداً أن تطور الأوطان يأتي من شعور أبناء الوطن بالأمن والاستقرار، كما أن حرص القيادة الرشيدة على إزالة هموم المواطنين تزيد من إحساس المواطنين بالمسؤولية المجتمعية تجاه وطنهم.



وأكد علي الياسي شعوره بالفخر والاعتزاز لما تبذله القيادة الرشيدة من جهود حثيثة لإسعاد المواطنين قائلاً: نقف عاجزين عن الشكر والعرفان أمام ما تقدمه القيادة الحكيمة في الدولة، فما حققته الدولة من استقرار وأمن اجتماعي لمواطنيها ما هو إلا انعكاس للسياسة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، التي تسهر على راحة الوطن والمواطن.



وأضاف أن القرار ليس بغريب على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي يسعى باستمرار إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والنفسي والأسري وتحسين البيئة المعيشية، وتوفير العيش الكريم للمواطنين ويظهر ذلك جلياً من خلال مبادرات سموه الكريمة والتي عودنا عليها.



رؤية

وقال محمد سعيد النعيمي إن دعوة المواطن علي المزروعي، لحضور اجتماع مجلس الوزراء دليل على اهتمام القيادة الرشيدة بقضايا المواطنين والعمل من أجل إسعادهم وتوفير الحياة الكريمة لهم والرفاهية في ظل وطن ينعم بالتلاحم والتضامن ما بين القيادة والشعب.



وذكر أن بادرة الحكومة وسرعة استجابتها فور اتصال المواطن علي المزروعي بإذاعة عجمان لبث شكواه وجدت أذن صاغية من أعلى مستوي في الدولة وتفاعلت القيادة الرشيدة مع القضية وأصبحت قضية كافة أصحاب الدخل المحدود في الدولة.



بهجة

وأعرب حمد حمدان المطروشي، عن سعادته بدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمواطن علي المزروعي لحضور جلسة مجلس الوزراء صباح اليوم، مؤكداً أن الدعوة أدخلت البهجة والسرور في قلب كل مواطن وكل بيت في الدولة وعكست مدى اهتمام وحرص القيادة الرشيدة ومتابعتها لكافة قضايا المواطنين وسرعة استجابتها في حلها وعمل الحكومة في سبيل راحة المواطن وتوفير الحياة الكريمة لجميع أبناء الوطن من أصحاب الدخل المحدود.



وعبر محمد الكعبي عن اعتزازه بدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمواطن علي المزروعي لحضور اجتماع مجلس الوزراء، معتبراً إياها انتصاراً للوطن بأكمله، مؤكداً أن سموه فخور بأبناء الوطن وحريص على تلمس طلباتهم واحتياجاتهم عن قرب.



وقال هاني الجسمي إن الدعوة تعكس عميق الرؤية وبعد النظر ومشاطرة القيادة لأبناء الوطن تطلعاتهم ورؤاهم المستقبلية في مجتمع يقوم على ثقافة الحوار والتفكير الإبداعي والعمل من أجل الوطن، وهو ذات النهج الذي اختطه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله.



مكانة

وأكد محمد جكة المنصوري، أن هذه المبادرة الإنسانية الكريمة تأتي لتؤكد للعالم أجمع حرص قيادة دولة الإمارات على تعزيز التواصل مع أبناء الإمارات وبكل شفافية وفي جميع المناسبات لتلبي طلباتهم في الحال وتقدم لهم أرقي الخدمات، وتجسد هذه المبادرة الطيبة حالة التلاحم القائم بين القيادة والشعب وحرص الحكومة على تسخير كل ما من شأنه لرفاهية وإسعاد المواطنين، وليس ذلك غريباً على قيادة الإمارات مثل هذه القرارات الذي تصب في صالح أبناء الدولة والذي يأتي استكمالاً لسلسلة متواصلة من المبادرات والقرارات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة.



وقالت مريم الشحي إن هذه الدعوة لها دلالة واضحة لدور قيادتنا الرشيدة ومكان المواطنين في قلوب قيادتنا التي ترعى وتسارع لتحقيق كل ما يسعد الشعب الإماراتي وتوفير الحياة الكريمة له، وخاصة أصحاب الدخل المحدود، واليوم يستقي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المعلومة والاستماع لمطالب هذه الفئة التي يمثلها المواطن علي راشد المزروعي في سابقة تحدث لأول مرة عالمياً.



وأكد منذر المزكي أن المبادرات والأفكار الخلاقة التي تطلقها قيادتنا الرشيدة تؤكد مكانة دولة الإمارات بين شعوب العالم كأسعد شعب، حيث تربط القيادة بمواطنيها علاقة وثيقة، أسس قواعدها المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتبناها حكامنا كنهج إيماناً منهم بإسعاد المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات الطيبة التي تنعم بالأمان والسعادة.



وقال المواطن عبدالله الشميلي إن دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تؤكد أن أبواب قيادتنا الرشيدة مفتوحة أمام الجميع، وتمثل فخراً وأماناً معيشياً للمواطنين وأبنائهم، وكلنا نعلم أن حكومتنا الرشيدة لم تقصر يوماً في حقوقنا ورعايتنا من خلال تلمس واطلاع مباشر لاحتياجات المواطنين في مختلف مناطق الدولة والاستماع لمطالبهم على أرض الواقع والتفاعل السريع معها، وإطلاق المبادرات المتتالية بتوفير الأمان الوظيفي والرعاية الصحية والمسكن العصري وغيرها من المبادرات التي جعلتنا حقاً أسعد شعوب العالم.



وثمنت المواطنة أمل الحساني الدعوة السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمواطن علي المزروعي لحضور اجتماع مجلس الوزراء والاستماع لخطة دعم ذوي الدخل المحدود بالدولة، وهو أمر وصفته بأنه ليس غريباً على قيادتنا الرشيدة التي عودتنا دوماً على مبادرات لا تحصى تلبي احتياجات المواطنين وتعمل على إسعادهم.



سعادة

وقال سعيد إبراهيم المنصوري إن الأمم الحية هي القادرة على التجديد دائماً، وهي القادرة على خلق بيئة مواتية تحقق الأحلام مهما صعبت، وتقديم المستحيل باعتباره واقعا، أمة ذات بصيرة تعتمد على أبناء شعبها، وتجعل من سعادة الإنسان شغلها الشاغل وقضيتها التي لا تغفل عنها يوماً، أمة قاموسها لا تجد فيه كلمة المستحيل أو العجز أو التردد، وتجد مفرداتها دائماً يملوها الإشراق والأمل بالمستقبل والقدرة والاستطاعة على بناء الإنسان وتحدي الصعاب ومواجهة التحديات، لافتاً إلى أن الدعوة تعد لفتة كريمة تعكس اهتمام القيادة بمتابعة شؤون المواطنين من أصحاب الدخول المحدودة.



تلاحم وطني

وقال أحمد علي إن الدعوة تؤكد أن أولوية القيادة الرشيدة كانت ولا تزال راحة وإسعاد المواطنين عبر توفير الحياة الكريمة والهانئة لهم، كما أن تلك الدعوة تزرع الطمأنينة في نفوس المواطنين ونفوس أبنائهم، وهي ليست غريبة على القيادة الرشيدة.



وأشار المواطن سالمين محمد الشامسي إلى أن قيادتنا الرشيدة تهتم بلا حدود بتحقيق سعادة المواطن ورفاهيته، فكيف بتلبية احتياجاته، والاستماع لمطالبه، وهو أمر يعتبر من أوليات القيادة في الدولة.



وقال خلفان الكعبي: نستحضر دائماً وأبداً مقولة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حينما أكد قائلاً - غايتنا الأساسية هي توفير الحياة الكريمة للمواطنين، لأنهم الثروة الحقيقية لحاضر هذا الوطن ومستقبله.





الإمارات أرض العطاء والسعادة والتسامح



قال عبد الله محمد حسن، مدير إدارة الاتصال الحكومي بمواصلات الإمارات: «نحن محظوظون في دولة الإمارات بقيادة حكيمة لا يفصلها بينها وبين شعبها أي حاجز، وتوجيهات القيادة بدعوة المواطن علي المزروعي لحضور اجتماع مجلس الوزراء خير مثال على مدى قرب القيادة من المواطنين، واستماعهم بشكل مباشر لقضاياهم، وهو ما يعكس التلاحم وقوة النسيج الاجتماعي الذي يربط الجميع على أرض هذا الوطن الذي أسسه الشيخ زايد، رحمه الله، على مبادئ العطاء والرحمة وقيم الحب والتسامح».



وأفادت هند أحمد شاكر، رئيسة قسم الاتصال الإعلامي بمواصلات الإمارات، بأن القيادة الرشيدة تتلمس بشكل دائم احتياجات المواطنين، مشيرة إلى أن دعوة المواطن علي المزروعي لحضور اجتماع مجلس الوزراء أثناء استعراض وزيرة التنمية الاجتماعية لخطة مساعدة ذوي الدخل المحدود في دولة الإمارات مبادرة سامية، تؤكد أن الحكومة تعمل من أجل راحة الشعب، وتوضح مدى قوة التلاحم بين القيادة والمواطن.

