5 عمليات زراعة قوقعة في مستشفى الجامعة بالشارقة خلال 3 أشهر

أجرى قسم الأذن والأنف بمستشفى الجامعة في الشارقة خلال الأشهر الثلاثة الماضية 5 عمليات جراحية لزراعة القوقعة واستئصال اللحميات الزائدة واللوز، إضافة إلى عمليات الجيوب الأنفية التنظيرية وجراحة الأذن المجهرية، وذلك بحسب الدكتور أيمن عبدالرازق ياقوت استشاري أذن وحنجرة بمستشفى الجامعة في الشارقة، والذي أكد أن هناك زيادة ملحوظة في عدد المرضى المراجعين وكذلك عدد العمليات الجراحية بمختلف أنواعها، لافتاً إلى أن القسم أجرى 120 عملية جراحية مختلفة في الربع الأول من العام الجاري بواقع 10 عمليات جراحية في الأسبوع، منها عمليتان جراحيتان عن طريق المناظير، كما يستقبل 80 حالة يوميا، كما تم تزويده بأحدث الأجهزة بهدف اجراء العمليات المجهرية وجراحة تنظير القصبات للأطفال وتنظير المريء لاستخراج الأجسام الأجنبية.

وقال استشاري الأذن والأنف والحنجرة بمستشفى الجامعة إن عدد المراجعين للعيادات بالقسم يومياً وعددها 4 عيادات 80 مراجعاً ومراجعة، جميعهم يتلقون العلاج المناسب، إضافة إلى إجراء عمليات جراحية تتراوح ما بين 8 ـ 10 عمليات أسبوعياً، وأن هناك خطة مستقبلية لزيادة الكادر الطبي العامل بعيادات الأذن والأنف حتى يتماشى مع الزيادة العددية في عدد المراجعين وعدد العمليات الجراحية التي تجرى، كما أن القسم مزود بكافة الأجهزة والمعدات الحديثة التي تمكنه من تقديم افضل الخدمات الطبية، لافتاً إلى أن أبرز العمليات الجراحية التي أجريت هي زراعة القوقعة وعمليات العقد اللمفاوية والأورام في الرأس والعنق السليم والخبيثة منها، إضافة إلى جراحة الوجه التجميلي لتجميل الأنف والأذنين والشرائح الوجهية التعويضية، وعمليات الجيوب الأنفية، وعمليات استئصال تسوس عظام الأذن.

أكد الدكتور أيمن عبدالرازق ياقوت أنه من خلال قسم السمعيات يتم فحص السمع لحديثي الولادة والأطفال في سن الدراسة، وكل من يعاني من طنين الأذن أو الدوار لليافعين والكبار، إضافة إلى التعامل مع مرضى فقدان التوازن وإعادة تأهيلهم بالتنسيق مع قسم المعالجة الفيزيائية، وجميع أمراض الأذن والتهابات البلعوم.