عمار النعيمي ونهيان بن مبارك وعدد من الشيوخ يحضرون أفراح القاسمي والنعيمي في الشارقة

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري بعجمان، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ جمال بن عبد العزيز بن حميد القاسمي بمناسبة زفاف نجله الشيخ عبد العزيز إلى كريمة الشيخ محمد بن علي بن راشد النعيمي بمركز الجواهر للمناسبات بالشارقة.

كما حضر الحفل الشيخ الدكتور فيصل بن خالد بن خالد القاسمي والشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، والشيخ حميد بن أحمد المعلا، وعدد من الشيوخ والوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية والمحلية وجمع كبير من المهنئين.

تخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية لفرق الحربية ابتهاجاً بهذه المناسبة.