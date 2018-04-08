منصات «دبي للمستقبل» تصل إلى 400 مليون شخص

حققت منصات مؤسسة دبي للمستقبل المعرفية المتخصصة في علوم المستقبل إقبالاً واسعاً وانتشاراً كبيراً، لتصل إلى أكثر من 400 مليون شخص من مختلف دول العالم.

وأطلقت المؤسسة ضمن جهودها لتطوير القدرات وصقل المهارات في مجال استشراف وصناعة المستقبل، العديد من المبادرات، بما فيها منصة «مرصد المستقبل» الإلكترونية، ومجلة «بوبيولار ساينس –العلوم للعموم» باللغة العربية، و«إم آي تي تكنولوجي ريفيو»، إضافة إلى تقرير استشراف المستقبل، والعديد من المبادرات المعرفية الأخرى الهادفة إلى توفير محتوى علمي عالي الجودة باللغة العربية.

واستقطبت منصات المؤسسة المعرفية المتابعين والمهتمين من كافة أنحاء العالم، بأشكالها المتعددة كالنسخ المطبوعة، والحسابات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وأنظمة الترفيه في شركات الطيران العالمية التي تسير رحلات جوية تنقل خلالها أكثر من 50 مليون مسافر سنوياً.

وتعكس هذه المنصات العلمية حرص المؤسسة على الاستثمار بتطوير الأفراد وإثراء معارفهم لإعداد جيل مبدع ومساهم فاعل في صناعة المستقبل، وتسلط الضوء على جهود دبي لصناعة مستقبل القطاعات الحيوية.

انتشار عالمي

وكشفت الإحصاءات أن عدد متابعي منصة مرصد المستقبل على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وصل إلى 4.5 ملايين متابع، بينما وصل معدل مشاهدة المواد المنشورة إلى 350 مليون مشاهدة في مختلف دول العالم، في حين بلغ عدد مشاهدات مقاطع الفيديو التي تم بثها من خلال الصفحة إلى 140 مليون مشاهدة.

وعلى موقع التواصل الاجتماعي «توتير»، بلغ إجمالي متابعي منصة «مرصد المستقبل» أكثر من 100 ألف متابع، وبلغ حجم التفاعل مع التغريدات أكثر من 40 مليون مشاركة، بينما وصل عدد مقاطع الفيديو المنشورة إلى نحو 3,48 ملايين مشاهدة.

وحسب إحصاءات مؤسسة دبي للمستقبل تصدرت مصر أكبر نسب المتابعين بنسبة 19.6% من إجمالي متابعي المنصة، تليها سوريا بنسبة 9.57%، ثم السعودية بنسبة ـ8.98%، والعراق بنسبة 6.75%، ثم المغرب بنسبة 5.6% والأردن بنسبة 5.33%، والجزائر بنسبة 4.98%، وألمانيا بنسبة 3.3%.

وأشارت المؤسسة إلى أن المتابعين توزعوا بنسبة 64% من الذكور، و36% من الإناث، وأن 80% من المتابعين زاروا منصة مرصد المستقبل الإلكترونية وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هواتفهم الذكية.

وأوضحت أن الموقع الإلكتروني لمرصد المستقبل استقطب أكثر من 3.6 ملايين زائر عام 2017 بزيادة وصلت إلى أكثر من 50% عن عام 2016، فيما وصل عدد التقارير الصحفية المنشورة في الموقع إلى أكثر 5136 تقريراً، وبلغ عدد مقاطع الفيديو 1705 مقاطع، وعدد تصاميم الرسوم البيانية «الانفوغرافيك» 397 تصميماً.

مثار اهتمام

وشهدت النسخة العربية من مجلة «بوبيولار ساينس - العلوم للعموم» التي أطلقتها مؤسسة دبي للمستقبل، بالشراكة مع هيكل ميديا، بهدف رفد المجتمعات العربية بالعلوم وأحدث التطورات في المجالات التقنية اهتماماً كبيراً لدى أوساط الباحثين عن المعرفة وأحدث ما توصلت إليه العلوم، ووزعت المؤسسة أكثر من 60 ألف نسخة مطبوعة من المجلة، احتوت على أكثر من 1200 مقال متخصص، في جميع أنحاء العالم العربي.

وحقق الموقع الإلكتروني للمجلة تفاعلاً كبيراً، حيث وصل المعدل الشهري لزواره إلى أكثر من 177 ألف زائر منهم أكثر من 54 ألف زائر جديد، واستحوذت المملكة العربية السعودية ومصر ودولة الإمارات إلى جانب سوريا على النسبة الكبرى من الزوار.

وقد وصل عدد مشاهدات ما تم نشره من تقارير ومعلومات عبر صفحات المجلة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى 13.43 مليون مشاهدة.

أبرز المنصات

كما أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل النسخة العربية من منصة «إم آي تي تكنولوجي ريفيو» المتخصصة في مجال الابتكار والتقنيات الناشئة وآثار تطبيقها وتداولها على البشرية، وتعد النسخة العربية الثامنة في ترتيب النسخ المترجمة من المنصة، بعد الإنجليزية، الصينية، اليابانية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، والأوردية، الصادرة عن المجلة الأم في معهد «إم آي تي» بوسطن المرموق، والتي تم إطلاقها لأول مرة عام 1899 لتوجيه الحوار العالمي حول التقنيات الناشئة وآليات توظيفها في خدمة البشرية في المستقبل.

شراكات استراتيجية

وانطلاقاً من إيمانها بأهمية قطاع الإعلام ودوره في نشر الوعي والمعرفة، عملت المؤسسة على تعزيز تعاونها مع نخبة من أبرز الوسائل الإعلامية الوطنية والإقليمية بهدف الوصول إلى شريحة أكبر من أفراد المجتمع، من خلال التعاون مع قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام الذي يضم صحيفتي البيان والإمارات اليوم، اللتين عملتا على نشر المواد والمقالات العلمية المتخصصة، كما تعاونت أيضاً مع قناة سكاي نيوز التلفزيونية لبث مقاطع الفيديو عبر قنواتها الرقمية.