عائشة بن بشر: تلاحم القيادة والشعب

قالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، المديرة العامة لـ«دبي الذكية»: «كل يوم تُقدم قيادتنا الرشيدة للحكومات حول العالم نموذجاً لتعريف قرب القيادة من الناس، ودعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمواطن على المزروعي، لحضور اجتماع مجلس الوزراء، هي محطة أخرى نقول فيها إن شؤون الناس هي المهمة الحكومية الأولى، وفي كثير من المناطق حول العالم تبقى ملاحظات الناس على الورق، أما في الإمارات فالقيادة قدمت دروساً في القيادة من دولة تتطلع أن تكون الأفضل عالميا قولاً وفعلاً نلمسه كل يوم على الأرض».

وأضافت: «الدعوة درس إعادة تعريف لمعنى العمل الحكومي والشفافية والقرب من الناس والتخطيط الحكومي في دولة الإمارات وقراءة أحوال الناس هي أيضاً بطريقة تحاكي المستقبل وما يرافقه من سرعة التطور في مناحي الحياة، وتغير ظروف الناس، لذا تمت دعوة المواطن على المزروعي لحضور الجلسة التي تتضمن عرض الخطة الخاصة بمساعدة ذوي الدخل المحدود في الدولة، وهي رسالة لنا جميعاً أن مكاننا في قلب قيادتنا وقمة أولوياتهم».