«دبي الدولي للإنجازات الحكومية» السادس ينطلق غداً

يحظى معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية الذي يعقد تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمه برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي برعاية عدد من الجهات وهي: الإمارات للمزادات الراعي الرئيس، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ودائرة الأراضي والأملاك بدبي الراعيان الاستراتيجيان، حيث يستمر المعرض الذي يعقد تحت شعار «ممارسات حكومية.. إنجازات عالمية» لثلاثة أيام ابتداء من غد حتى 11 أبريل 2018 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 85 جهة حكومية من 21 دولة.

علاقات شراكة

وفي هذا الإطار قال عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي:

«انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وانطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، يحرص معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية على بناء علاقات شراكة وتعاون مثمرة مع مختلف الجهات الحكومية بدبي، بما يسهم في تعزيز منظومة التميز وتحقيق التكامل الحكومي».

وأضاف البسطي: «نثمّن جهود الجهات الحكومية التي تسهم في رعاية معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية، حيث تجسّد هذه المساهمة حرص الجهات الحكومية على تعزيز مفاهيم التميز وتكريس ثقافة الريادة في العمل الحكومي، كما أنها تشكل فرصة للجهات الراعية لأداء دور فاعل وبنّاء في ترسيخ مبادئ الابتكار والتميز وتعريف الجهات العالمية المشاركة بالمعرض، بتجربة دبي الرائدة في العمل الحكومي».

فرصة ذهبية

وبدوره قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة الراعي الاستراتيجي للمعرض: «نحرص على المشاركة في فعاليات الدورة السادسة لمعرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية 2018 لتعريف الجمهور بالإنجازات التي حققناها في الجهات التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والتي تضمّ جمارك دبي والجمارك العالمية ومدينة دبي الملاحية وتراخيص وغيرها، حيث يوفّر لنا المعرض فرصة ذهبية للتعريف بالإنجازات والابتكارات التي طوّرتها الجهات التابعة للمؤسسة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على تحفيز الإبداع والابتكار لتطوير الخدمات الحكومية لتصبح الأفضل عالمياً، من أجل إسعاد الناس وتحقيق الريادة العالمية في المجالات كافة، وانطلاقاً من توجيهات سموه نعزز باستمرار جهودنا لتطوير الخدمات التي نقدمها للمتعاملين لدعم نمو الاقتصاد الوطني ».

الإمارات للمزادات

تشارك شركة الإمارات للمزادات كراعٍ رئيس لمعرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية، وحول هذه المشاركة قال عبدالله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات: «إن مشاركة الإمارات للمزادات من خلال جناح خاص لعرض خدماتها في المعرض، إضافة لوجودها كراعٍ رئيس لفعاليات الدورة السادسة من المعرض، تأتي في إطار حرصنا على دعم رؤية الدولة بترسيخ مفاهيم الابتكار والإبداع في العمل الحكومي ».

صورة متميزة

من جانبه قال هزاع النعيمي المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز بالإنابة: «دأبت الجهات الحكومية المشاركة بمعرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية منذ انطلاقته، على تقديم صورة متميزة عن إنجازاتها وخدماتها، ونحن نفخر بأن المعرض أصبح منصة عالمية تلتقي عليها عشرات الجهات الحكومية من مختلف دول العالم، لكي تتبادل الخبرات والمعرفة في مختلف ميادين العمل الحكومي».

منصة «إقامة دبي» التفاعلية تعرض مشاريع ذكية ومبتكرة

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن مشاركتها في الدورة السادسة من معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية.

وقال اللواء محمد المري مدير العام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: إن معرض دبي للإنجازات الحكومية يعد فرصة مميزة للجهات الحكومية لعرض كل ما هو جديد لها ومبتكر، حيث تسعى كل جهة من هذه الجهات لإبراز إنجازاتها وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب العالمية في ميادين العمل الحكومي، مؤكداً حرص إقامة دبي على المشاركة المستمرة في مختلف الفعاليات العالمية التي تبرز دور العمل الحكومي، وتسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة دبي كمدينة متميزة ومركز جذب عالمي لأهم الفعاليات الدولية.

مشاريع

وذكر اللواء محمد المري، ستعرض إقامة دبي في منصتها التفاعلية أبرز مشاريعها الذكية والمبتكرة في دبي التي تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الابتكار والإبداع في العمل الحكومي والارتقاء بالخدمات التي تقدمها بما يتناسب مع المكانة المتميزة التي وصلت إليها دبي، وذلك تعزيزاً لرؤية الحكومة لجعل الإمارة وجهة للمُبتكرين والمُبدعين. مشيراً إلى أن المنصة ستكون مزودة بشاشات ذكية تعرض الأنظمة الذكية التي تتبعها إقامة دبي في تقديم خدماتها بالإضافة إلى البوابات الذكية التي تقدم مفهوماً جديداً وعصرياً لإنجاز إجراءات السفر، حيث أتبتت قدرتها على تخفيف الازدحام في ساعات الذروة وجعل حركة المسافرين أكثر سلاسة ومرونة من خلال إنجاز المعاملة في وقت قياسي لا يتجاوز 15 ثانية بواسطة الهوية أو جواز السفر أو محفظة الإمارات الذكية.

وأوضح المري أن منصة الإدارة ستعرض كتب إلكترونية ذكية وأفلام ومضات المقتبسة من كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «رعاه الله»، كما سيتم عرض تجربة مركز إدارة مراقبة الجوازات في منفذ حتا البري في حصوله على لوحة «خمس نجوم» ضمن المجموعة الثانية من مراكز سعادة المتعاملين في تقديم الخدمات الذكية في حكومة دبي والتي تم تقييمها وفق نظام النجوم العالمي المطبق في حكومة دولة الإمارات موضحاً .