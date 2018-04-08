محمد بن راشد يعزّي في وفاة مبارك بوعميم

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء بوفاة المغفور له مبارك محمد خميس بوعميم.

فقد زار سموه مساء أمس يرافقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، مجلس عزاء الفقيد في منطقة أم سقيم في دبي، حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أنجال المرحوم وعموم آل بوعميم.. راجياً الله العلي القدير أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما قدم واجب العزاء سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.