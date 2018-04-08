مبادرة لتطوير مهارات المرأة الإماراتية في المجالات الطبية

أطلق برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع «مبادرة وطنية لتطوير مهارات المرأة الإماراتية في المجالات الطبية المجتمعية والإنسانية» بهدف استقطاب الكوادر الطبية وتدريبها وتأهيلها كقياديين لتتمكن من خدمة المجتمع محلياً والإنسانية عالمياً تحت شعار «كلنا أمنا فاطمة».

وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2018 عام زايد، وذلك في مبادرة تعد الأولى من نوعها ومشتركة مع مبادرة زايد العطاء والاتحاد النسائي العام وأكاديمية زايد للعمل الإنساني في نموذج مميز للشراكة المجتمعية المستدامة بين المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

دعم المرأة

وقالت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية تحرص على تبني المبادرات الهادفة إلى تطوير مهارات المرأة الإماراتية وبالأخص في المجالات الصحية من خلال برامج معتمدة أعدت وفق أفضل المعايير العالمية وبالشراكة مع أبرز الجامعات الدولية لرفع مستوى الكوادر الوطنية وكفاءتها العلمية والعملية وتمكينها من خدمة المجتمع محلياً والإنسانية عالمياً.

وذكرت أن القيادة الرشيدة في الدولة تستحق التقدير والثناء لأنها رعت المرأة الإماراتية ووفرت لها كل سبل النجاح وجسدت فيها قيم العطاء التي رسمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم المرأة وتمكينها من جميع فرص العلم والعمل حتى نجحت ووصلت إلى أعلى المراتب العلمية والعملية وساهمت بشكل فعّال في العمل الإنساني العالمي الميداني.

وأشارت إلى أن العمل والتطوع هو شعار طبقته المرأة الإماراتية على نفسها من خلال اهتمامها بنفسها وبأسرتها أولاً وبالنجاح الباهر الذي حققته في ميادين العلم والعمل وخدمة المجتمع والإنسانية.

خبرات عالمية

وشددت نورة السويدي على أهمية البرنامج في إكساب الكوادر الوطنية الأسس العلمية والخبرات العالمية بما يحافظ على كفاءة المؤسسات الإماراتية العاملة في المجال الطبي والإنساني والتنموي وفقاً لأعلى المعايير العالمية بالإضافة إلى تطوير مهارات ومعارف المنتسبين بناءً على أسس أكاديمية تضمن تحقيق المخرجات المرجوة وضمان توظيف الخبرات الأكاديمية والميدانية لخدمة المجتمع محلياً والإنسانية عالمياً.

وأكدت التزام برنامج فاطمة للتطوع بتوفير ضمانات نجاح المبادرة في إعداد القادة في المجال الطبي المجتمعي والإنساني وفقاً للمعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال من خلال دعم المواد النظرية بورش العمل التدريبية والتطبيقية وغيرها من حلقات النقاش التي تركز على القضايا الصحية المجتمعية داخلياً والإنسانية خارجياً.

وقالت إن مبادرة تطوير مهارات المرأة الإماراتية في المجالات الطبية المجتمعية والإنسانية تتضمن جلسات حوارية وعلمية وورشاً تدريبية معتمدة وتدريباً عملياً ميدانياً محلياً وعالمياً تساهم بشكل فعّال في تنمية مهارات المرأة وبناء قدراتها لتمكينها من الإبداع في عملها كقياديات في المؤسسات الصحية محلياً ورائدة في مجال العمل التطوعي والإنساني عالمياً والذي سيساهم بشكل فعّال في مسيرة التنمية الصحية والاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

ونوهت إلى أنه تم تشكيل فريق عمل لاختيار الكفاءات المتميزة في مبادرة تطوير مهارات المرأة الإماراتية في المجالات الطبية المجتمعية والإنسانية لتتولى قيادة المشاريع التطوعية والإنسانية لبرنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع والمنتشرة في مختلف دول العالم، والتي ستساهم بشكل فعّال في الخدمة المجتمعية في المجالات الصحية والتعليمية محلياً وعالمياً انسجاماً مع نهج مسيرة العطاء في العمل الإنساني التطوعي تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

نقلة نوعية

وأوضحت السويدي أن مبادرة تطوير مهارات المرأة الإماراتية في المجالات الطبية ستقدم نقلة نوعية في رفع مستوى وأداء الكوادر الوطنية في المجال الطبي من خلال استثمار طاقاتهم لدعمهم وتمكينهم من خدمة المجتمعات، والذي سيضيف لبنة من الإنجازات إلى دولة الإمارات.

وشددت على ضرورة المشاركة الفعّالة لمؤسسات الدولة في القطاعين الحكومي والخاص إضافة إلى وسائل الإعلام كافة في تمكين المرأة وتنشيط حركة العمل التطوعي في المجتمع وتوسيع دوائر عمله محلياً وعالمياً، مشيرة إلى الأهمية الكبيرة للشعار المعبر للبرنامج «كُلَّنَا أُمِّنا فاطِمَة» والذي يجسد حبنا لأم الإمارات تثميناً لجهودها في تمكين المرأة في مختلف المجالات وإبراز دورها في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية محلياً وعالمياً.

برامج تدريبية

من جانبه أكد الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء أن مبادرة تطوير مهارات المرأة الإماراتية في المجالات الطبية تهدف إلى استقطاب أفضل الكوادر الوطنية وبناء قدراتها وتنمية روح القيادة الشبابية وإكساب المرأة الشابة مهارات إدارية ومهنية وتخصصية وميدانية في مجال طب المجتمع والطب الميداني الإنساني.

وقال إن المبادرة تهدف أيضاً إلى ترسيخ ثقافة العمل الإنساني وتأهيل كوادر وطنية كقياديين على مستوى عالٍ من المهارات في المجالات الطبية والإنسانية من خلال برامج تدريبية تخصصية وضمن منهج معتمد وبإشراف خبراء محليين وعالميين من أبرز الجامعات والمراكز العالمية وبالشراكة مع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة وغير الربحية.

كما ثمن الشامري جهود الاتحاد النسائي العام في مجال تمكين المرأة في خدمة المجتمع، والذي ساهم بشكل فعّال في إحداث نقلة نوعية في الحركة التطوعية للمرأة محلياً وعالمياً.

تمكين

أكد الدكتور عادل الشامري أن مبادرة تطوير مهارات المرأة الإماراتية في المجال الطبي استطاعت استقطاب وتأهيل وتمكين المئات من الكوادر الوطنية الطبية في العمل الطبي التخصصي والإنساني المحلي والعالمي، مشيراً إلى أن المبادرة بدأت في تدريب أكثر من مائة كادر وطني بادر في التسجيل من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، وسيتم منح الذين يجتازون البرامج التدريبية النظرية والميدانية شهادات معتمدة محلياً وعالمياً.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستتضمن استقطاب المزيد من الشباب وتدريبهم في مجال طب المجتمع وطب الأسرة وطب الطوارئ وطب الأزمات والطب الميداني وفق أفضل المعايير العالمية من خلال منهج يعتمد أفضل المراكز والجامعات العالمية.